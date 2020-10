Vorbind la lansarea în Marea Britanie a vinului cuvée de prestigiu companiei Charles Hedisieck, Blanc des Millenaires 2006, în luna septembrie, Brun a spus: „Sunt foarte interesat de amărăciunea din Champagne și cred că ar putea fi răspunsul la încălzirea globală.”

„O bună gestionare a amărăciunii poate completa nivelurile mai scăzute de aciditate - dacă te joci cu notele amare, poate da o a doua viață șampaniei și poate menține prospețimea mai multă vreme în vinurile cu aciditate medie.”

„Reintroduc un element de amărăciune în șampaniile pe care le fac ca răspuns la scăderea nivelului de aciditate. Cred că în viitor vom vorbi despre amărăciune din ce în ce mai mult în șampanie, iar zahărul va deveni un indicator secundar, deoarece zahărul este întotdeauna acolo.”

„În Champagne, obișnuiam să pierdem somnul din cauza lipsei de zahăr în vinurile noastre și acum este opusul, pierdem somnul pentru că avem prea mult zahăr”

Brun crede că amărăciunea va juca un rol din ce în ce mai important în a doua etapă de presare a producției de șampanie.

„Am început să-mi dau seama de rolul amărăciunii când gust din fructe de pădure și mănânc semințe. Când faceți acest lucru, puteți simți cu adevărat care poate fi rolul amărăciunii.

„Redescoperim rolul fenolilor în Champagne de la canicula din 2003 și chiar îi acordăm atenție acum. Înainte, nimeni nu era atent la fenolici, deoarece aceștia erau aproape imposibil de măsurat ”, a spus Brun.

În ceea ce privește recolta din 2020, Brun a spus că a înregistrat recorduri în ceea ce privește cât de devreme a fost. „În 2006 am început să culegem pe 15 septembrie și anul acesta am terminat deja fermentația alcoolică, din moment ce am început recoltarea pe 13 august.”

„Încălzirea globală a avut un impact mare asupra datelor de cules. Marea provocare a anului 2020 a fost că maturarea strugurilor nu a fost omogenă. Sunt optimist cu privire la vinurile noastre, în special Pinot și Meunier, care prezintă fructe bogate și opulente. Am gustat vinurile din 27 de rezervoare în această dimineață și arată foarte promițător, dar este prea devreme pentru a ști dacă 2020 va fi un an vintage sau nu ”, a spus Brun.

În ceea ce privește randamentele, Brun a spus că „natura și afacerile s-au aliniat” în 2020, crama aducând 9.000 de kilograme de struguri la hectar datorită dimensiunii mai mici decât medie a boabelor, cauzată de un exces de căldură și lipsa de apă.

„Anul acesta a fost un adevărat paradox - am cules tot Meunier-ul înainte de a începe Chardonnay, de obicei este invers”, a spus Brun.

Aceeași situație a inversării perioadelor de cules s-a întâmplat și la o altă vie din regiunea Champagne.

Aurelien Laherte, de la Champagne Laherte Frères, a declarat pentru Wine-Searcher că recolta a durat aproape de două ori mai mult anul acesta - 19 zile (cu câteva pauze), comparativ cu o medie de 10 zile în mod normal pentru a culege cele 11,5 hectare ale familiei. În mod normal, Lahertes angajează între 40 și 50 de oameni, care sunt găzduiți și hrăniți, dar anul acesta echipa a scăzut la jumătate din acest număr.

Dominique Moreau, din Champagne Marie Courtin și Rolland Piollot din Champagne Piollot et Fils au spus aceeași poveste. "Anul acesta a fost foarte important să culegem la momentul potrivit și, adesea, asta însemna că trebuie să așteptăm. Am văzut, de asemenea, că podgoriile care sunt în mod normal ultimele culese, din cauza locației mai reci, erau coapte cu mult înainte de podgoriile pe în mod normal le culegeam mai întâi ", a spus Piollot. El a crezut că locația mai rece a ajutat procesul de maturare în căldura verii.

Merită să subliniem că Champagne Roederer și-a mutat culegătorii în mod extensiv, pentru a culege în momentul potrivit. Lécaillon a continuat: "Măreția acestei recolte este determinată de momentul culegerii strugurilor. Intrarea prea devreme înseamnă că soiului îi lipsește expresia și aroma, culegerea prea târziu poate crea vinuri grele lipsite de tensiune."

La Philipponnat, recolta a fost oprită de două ori timp de patru zile de fiecare dată, pentru a culege la momentul optim. "A fost pentru prima dată când am oprit recolta atât de mult, dar nu am avut de ales. Dacă am fi continuat ca de obicei, am fi pierdut potențialul pe care l-ar fi avut anul 2020". După cum a afirmat Toubart, anul 2020 a fost excepțional, deoarece toate soiurile de struguri au fost la fel de bine făcute. "În mod normal, avem câte un soi mai slab; anul acesta a fost excepțional, deoarece toate soiurile au un potențial mare."

Așadar, iubitorii de champagne din toată lumea au motive de bucurie pentru viitorul apropiat. Minunata băutură va oferi aceeași senzație unică, specifică zonei omonime din Franța.