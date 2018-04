Prepararea termica schimba proprietatile alimentelor. Cum sa gatesti ca sa nu pierzi substantele nutritive

Indiferent de preferintele culinare, cu totii recunoastem importanta legumelor in alimentatia noastra. Insa modul in care le consumam influenteaza foarte mult cantitatea de vitamine si minerale. Contrar a ceea ce ai putea crede, cele mai multe legume pot fi mai benefice atunci cand sunt gatite. Caldura cauzeaza schimbari celulare care fac substantele nutritive din legume mai usor de absorbit.

Din pacate, nu toate metodele de gatit sunt benefice, unele dintre acestea putand sa distruga pana la 15-20% din cantitatea de vitamine din legume, in special vitamina C, potasiu si acid folic. Un studiu publicat pe Science Daily demonstreaza ca metodele de preparare a legumelor au efecte diferite asupra cantitatii de substante nutritive continute din acestea.

Alegerea alimentelor

Alimentele influenteaza de asemenea eficacitatea metodei de preparare. Astfel ca trebuie sa alegem modul in care gatim in functie de fiecare leguma in parte. De exemplu, daca preparam conopida la cuptor, aburi sau la gratar, aceasta are mai multe beneficii, decat daca este fiarta sau gatita la cuptorul cu microunde. Totodată, poti opta pentru legume care isi pastreaza o buna parte din beneficiii, precum sfecla rosie, morcovii sau sparanghelul.

Fierberea

Chiar daca pare cea mai sanatoasa metoda de a prepara legumele, fierberea nu este cea mai buna metoda de a pastra substantele nutritive. Din cauza temperaturii ridicate si a volumul mare de apa, se pierd vitaminele solubile si 60-70% din minerale. Chiar daca are acest efect daunator, fiertul legumelor nu este nociv, acesta activand antioxidantii din anumite alimente, precum rosiile.

Un alt aliment care nu este afectat de aceasta metoda de preparare este morcovul, ale carui vitamine si minerale sunt absorbite mult mai usor de organism decat in stare proaspata. In rest, daca nu consumi si zeama in care au fost fierte legumele, precum in cazul supelor, vitaminele acestora sunt irosite. Legumele care s-au dovedit a pierde cea mai mare parte de vitamine si minerale prin fierbere sunt mazarea, conopida si dovleceii.

Gatitul la cuptor

Prepararea la cuptor are efecte diferite in functie de aliment, temperatura si timpul de coacere. Pentru anumite legume cantitatea de nutrimente scade atunci cand sunt preparate la cuptor, iar pentru altele creste. Conform CNN, legume care isi pastreaza proprietatile antioxidante sunt sparanghel, broccoli, anghinare, rosii, telina, vanata, fasole verde, ceapa si spanac. Pe de alta parte, ardeiul gras isi pierde aceste proprietati.

Gatitul la aburi

Greatist recomanda gatitul la aburi, afirmand ca este una din cele mai benefice metode. Aceasta este cea mai putin invaziva metoda de preparare a mancarii si reprezinta o solutie perfecta pentru persoanele care se ingrijoreaza de sanatatea lor. Astfel, legumele sunt gatite in propriul suc si isi mentin toate proprietatile naturale.

Broccoli este una din legumele care isi pastreaza cele mai multe substante nutritive si care se recomanda a fi gatita la aburi. Insa, daca nu esti cel mai mare fan al legumelor, gatitul la aburi poate fi alegerea gresita pentru tine. Din cauza ca nu ofera savoare alimentelor gatite, cele mai multe persoane ajung sa foloseasca cantitati nesanatoase de sare si unt pentru a da mai mult gust mancarii.

Gatitul la gratar

Prepararea alimentelor la gratar cu carbuni poate fi o metoda sanatoasa, atat timp cat nu este aleasa frecvent. Pentru prepararea legumelor, este recomandata folosirea unui gratar pentru aragaz. Astfel, alimentele vor avea toate proprietatile gatitului la gratar, dar nici unul din dezavantaje. Legumele care isi pastreaza cele mai multe vitamine si minerale preparate la gratar sunt: ceapa, brocoli, sparanghel, fasole verde si telina.

Gatitul la cuptorul cu microunde

Studiile au descoperit ca incalzirea legumelor la cuptorul cu microunde le ajuta sa isi pastreze o cantitate mai mare de substante nutritive, precum vitamina C, care este extrem de afectata de temperaturi ridicate. Legumele care isi pastreaza o cantitate mare de fitonutrienti sunt dovleceii, morcovii si fasolea. Insa nu este recomandat sa prepari conopida la cuptorul cu microunde, deoarece aceasta isi pierde o cantitate mare de vitamine si minerale.

Sursa foto: Shutterstock