Abonamentul la vin - cadou potrivit pentru finalul de an

de Carmina Nițescu, Addicted Traveler & Storyteller. Wine Adventurer.

Consider că frumusețea vinului se regăsește în faptul că în fiecare an avem vinuri noi. Nu avem ani de recoltă identici din simplul motiv că fiecare anotimp este diferit și, în consecință, strugurii sunt diferiți. Iar de aici pornește crearea vinului: din vie, cu materia primă.

De-a lungul anilor am încercat vinuri din numeroase tipuri de struguri produse atât în România, cât și peste hotare. Mi-am format gustul, am învățat ce diferențe sunt într-un soi de strugure – cum este Sauvignon Blanc – cultivat într-o zona rece cum este Franța și același soi de struguri cultivat într-o zona caldă cum este Africa de Sud. Am încercat vinuri atât la degustări exclusive, la cursuri de specialitate, cât și la crame, în restaurante și acasă și am învățat să le deosebesc.

Când încerc vinuri noi de fiecare dată este un exercițiu nu numai plăcut, ci și o testare a simțurilor. Personal, de când am descoperit vinul și am început să îl studiez serios în 2015, consider că mi-am dezvoltat extraordinar de mult mirosul tocmai datorită acestor degustări, învățând astfel să separ aromele cele mai fine.

Astfel am învățat pe de o parte ce îmi place mie, iar pe de altă parte am învățat să apreciez vinurile în mod corect, obiectiv, pentru a le putea prezenta și altora în cunoștință de cauza și fără vreo influență personală. Doar asta face un somelier, nu?

Ei bine, în ajutorul meu au venit întotdeauna degustările cu vinuri diferite, poate nu întotdeauna alese de mine ci de alți somelieri și colegi din lumea vinului și prezentate în degustări sau cu diferite ocazii. Așa am descoperit ideea unui “abonamnet la vin” și, trebuie să recunosc, de aproape 2 ani de când am un astfel de abonament, aromele încercate au fost mult mai bogate. De ce? Din simplul fapt că vinurile din abonament sunt alese de oameni din industria vinului și adăugate lunar la cutia cu vinuri pe care o primesc. Asta înseamnă că uneori încerc și vinuri din tipuri de struguri cu care nu m-am mai întâlnit sau fac cunoștință cu vinuri ale unor crame noi.

Și pentru că a avea un abonament la vin mi-a adus în cale vinuri diferite ce s-au dovedit a fi savuroase, iar cu această ocazie am avut norocul de a încerca vinuri noi la care nici nu mă gândisem, în articolul de astăzi vreau să îți vorbesc despre câteva abonamente la vin existente în România. Nu de-alta, dar se apropie sărbătorile de iarnă și, dacă ai nevoie de idei inedite de cadouri să știi că un abonament la vin este mereu o idee bună. Iar cel/cea care va primi cadoul tău se va bucura în fiecare lună de o nouă cutie cu vinuri atent selectate. Și, dacă te gândești mai bine, poate ar fi bine să îți faci singură un astfel de cadou, nu?

Primul abonament la vin despre care știu că a apărut în România a fost cel de la Wineful. Este abonamentul pe care îl am și eu în varianta de 4 vinuri mixte românești (2 albe, 2 roșii, iar câteodată și câte un vin spumant sau un rose). La momentul lansării, cei de la Wineful au mers pe ideea de vinuri românești și au inclus 4 opțiuni de abonament: 2 vinuri roșii românești, 2 vinuri albe românești, 2 vinuri mixte românești și 4 vinuri mixte românești. Cum varianta cu 4 vinuri mi s-a părut cea mai potrivită, aceasta mă surprinde lună de lună. Între timp Wineful a introdus și câteva vinuri internaționale în portofoliu și a lansat abonamentul cu 2 vinuri mixte internaționale. Mă întreb ce noutăți mai lansează pe viitor.

DespreVin este următorul furnizor de abonamente la vin pe care îl recomand. Proiectul a fost lansat anul trecut în plină pandemie cu o idee extraordinar de frumoasă: cei de la DespreVin au promovat câte o cramă pe săptămână, fiecare iubitor de vinuri putând să afle o mulțime de lucruri despre cramele respective și totodată achiziționa vinuri de la acele crame. Partea cea mai frumoasă: abonamentele la vin includeau vinuri din toate cramele prezentate în respectiva lună. Așa că au lansat mai multe tipuri de abonament care să răspundă preferințelor fiecăruia: Abonamentul Best of the Month, Abonamentul Mix, All White, All Red, All Rose, Marina’s Choice, Alex’s Choice, Your Choice. Între timp, pe lângă vinurile românești, s-au adăugat săptămâni dedicate vinurilor din Spania și Italia și abia aștept să văd ce noutăți pregătesc de aici încolo. Nu de-alta, dar de curând DespreVin a lansat chiar și un vin propriu, numit “Primul”, cu ajutorul uneia din cramele care i-a impresionat cel mai mult de-a lungul timpului.

EWineClub este un alt furnizor de abonamente la vin, de data aceasta cu vinuri internaționale. Aici ideea abonamentelor este prezentată sub formă de Club și, din câte știu, există și întâlniri cu membrii clubului pentru a împărtăși experiența degustării. Astfel, pe lângă Clubul Vinuri Albe și Clubul Vinuri Roșii, mi-a plăcut tare mult să găsesc aici ideea unui Club de Spumante. Dacă rețin bine, este singurul loc în care am găsit un abonament dedicat spumantelor. Și, dacă ești pasionat de spumante, iată că ai ocazia ca în fiecare lună să încerci 3 spumante noi. Pe lângă aceste 3 tipuri de abonament, mai există Clubul Vinurile Lunii, Clubul Entuziastilor și Clubul Colecționarilor, așa că fie că încerci vinuri din pasiune, fie că ești la început în acest domeniu, ai de unde alege un abonament pe placul tău sau al persoanei căreia dorești să îi faci un cadou inspirat.

Și pentru că sunt mereu cu ochii pe noutățile legate de vinuri, de curând am descoperit și abonamentele Dor de Vin. Aici ai de ales dintre 2 opțiuni: abonamentul Standard și cel Premium. În ambele cazuri vei primi lunar câte 4 sticle de vin, recenzii ale vinurilor, dar și o rețetă creată de un Chef în asociere cu unul din vinurile selectate. În plus, la abonamentul Premium ai ocazia că din când în când să găsești și surprize gourmet în cutie și să ai acces exclusiv la vânzarea vinurilor rare din magazinul lor. Ei bine, uite ce de idei faine!

Acestea fiind spuse consider că ai de unde alege atunci când vine vorba de abonamente la vin și mă voi opri aici recomandările. Menționez că în fiecare din cazurile de mai sus vinurile sunt alese de somelieri și consultanți cu experiență în vin așa că fiecare din abonamentele recomandate sunt alegeri tare inspirate atunci când vrei să îți faci un cadou ție sau cuiva drag.

Carmina Nițescu Ultima actualizare: 23 Noiembrie 2021 @ 02:11 Mai multe despre Carmina