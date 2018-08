5 feluri de mancare satioase care te ajuta sa te mentii in forma

E normal sa iti fie teama de curele de slabire drastice. Chiar daca iti doresti o silueta de invidiat, infometarea nu ar trebui sa fie niciodata o solutie, mai ales atunci cand poti obtine rezultate satisfacatoare si cu ajutorul exercitiilor fizice.

In acelasi timp, alimentatia sanatoasa joaca un rol important in felul in care pierzi sau depui kilograme. De aceea, ti-am pregatit o lista cu cinci feluri de mancare numai bune pentru a te ajuta sa te mentii in forma, fara a simti apoi nevoia sa mai ceri inca o portie.

Omleta cu spanac si branza

Probabil cunosti destui oameni care pot iesi din casa dupa doar o ceasca de cafea, fara sa manance nimic. Daca insa pentru tine micul dejun ramane cea mai importanta masa a zilei, atunci aceasta ar trebui sa te indestuleze suficient pentru a face fata primei parti a zilei.

Omleta este intotdeauna o solutie rapida si satioasa, mai ales daca eviti sa folosesti mezeluri sau branza foarte grasa. In privinta legumelor nu exista interdictii, insa una dintre cele mai recomandate verdeturi cand vine vorba de slabit ramane spanacul.

Este de preferat sa pregatesti omleta doar cu frunze de spanac proaspat, calite in putin ulei de masline, impreuna cu ceapa verde. Toarna apoi amestecul din our si branza proaspata de vaci si condimenteaza, dupa gust. Pentru a reduce si mai mult numarul de calorii, foloseste cat mai putin ulei si un singur ou intreg cu albus si galbenus; adauga albusurile de la alte doua oua, pentru a completa reteta.

Supa crema de ciuperci

Chiar daca aportul caloric al ciupercilor este ridicat in comparatie cu al unor legume precum telina sau dovleceii, ele contin numeroase proteine, fibre si carbohidrati care le fac foarte hranitoare si satioase.

Unul dintre felurile de mancare cele mai populare ramane supa crema de ciuperci, pentru care, din fericire, nu exista doar un singur mod de preparare. Chiar daca multi oameni prefera sa friga ciupercile in unt si ulei inainte sa le puna in blender, tu le poti prepara la cuptor, unse cu doar putin ulei de masline.

Pe langa ciuperci, mai poti pune in tava morcov, ardei gras si ceapa. Dupa ce legumele sunt coapte, amesteca-le in blender impreuna cu smantana de gatit slaba si condimente, dupa gust. Poti servi supa crema de ciuperci calda sau rece, cu crutoane de paine.

Somon la gratar cu legume

Fiind bogata in acizi grasi Omega 3, dar si in proteine, carnea de somon are ca beneficiu (printre multe altele) reglarea hormonilor care controleaza apetitul. Astfel, dupa un pranz sau o cina din somon nu vei mai simti nevoia de a mai manca si alte feluri.

Prepara intotdeauna somonul la gratarul de bucatarie cu apa sau la cel electric, insa nu usca prea tare carnea, pentru a te bucura de toti nutrientii pe care ii contine. Ca garnitura, alege legumele preparate la abur; noi iti recomandam o combinatie delicioasa de cartofi, morcovi, mazare, broccoli si ceapa.

Piept de curcan cu legume la cuptor

In medie, o singura portie de piept de curcan contine aproximativ 150 de calorii, mai putine decat cele continute de pieptul de pui (aproximativ 165). In general, carnea de curcan este, asemenea celei de somon, considerata dietetica datorita continutului ridicat de proteine ce ajuta la reglarea apetitului.

Gateste pieptul de curcan la cuptor, intr-un vas de iena, impreuna cu legume precum morcovi, ardei gras, ceapa, rosii si cartofi. Prepara-l in stil mediteranean, folosind ulei de masline si vin alb si condimenteaza-l cu cimbru si usturoi.

Tarta cu fructe

O cina delicioasa merita adesea un desert pe masura si nimic nu iti satisface mai bine pofta de dulce decat gustul fructelor proaspete. Daca totusi ti-e pofta de o prajitura, poti incerca sa gatesti o tarta cu fructe, pentru a evita tentatia ciocolatei. Poti folosi mere, caise, visine, fructe de padure sau orice combinatie doresti.

Poti prepara un aluat din: 200 grame de iaurt, patru cani de faina, o ceasca de zahar, cinci oua si praf de copt stins in zeama de lamaie. Odata amestecat, nu trebuie decat sa torni acest aluat cu textura de bezea peste fructele feliate aranjate in tava si sa pui totul la cuptor.

Chiar si atunci cand vrei sa slabesti, nu trebuie sa iti suprimi majoritatea poftelor. Important este sa mananci cu masura si sa iti aloci mereu timpul necesar pentru a pregati mancaruri sanatoase.

Sursa foto: Shutterstock.com