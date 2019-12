Buturuga sau La Bush de Noel (Franta)

Buturuga sau La Bush de Noel este un desert care se serveste in mod traditional de Craciun in Franta. Delicioasa rulada este umpluta cu crema si invelita apoi intr-un strat de ciocolata generos.

Foto: By AlisaRut /Shutterstock

Bibingka (Filipine)

Bibingka este un desert originar din Filipine, care se serveste in ziua de Craciun la micul dejun. Pentru un gust desavarsit, pajitura pe baza de orez, nuca de cocos si branza se coace incet, in vase traditionale de lut si captusite cu frunze.

Foto: By richardernestyap /Shutterstock

Bebinca (Goa si Portugalia)

Bebinca este un desert de Craciun extrem de indragit in Goa (India), dar si in Portugalia, si arata spectaculoscu cele 7 straturi ale sale obtinute din ingrediente precum faina, oua, lapte de cocos, zahar si ghee.

Foto: By exebiche /Shutterstock

Kransekake, Prajitura Turn (Norvegia)

Kransekake sau Prajitura Turn este un desert nelipsit de pe mesele imbelsugate de Sarbatori din Norvegia si Danemarca. Trebuie sa recunoastem ca arata impresionant si ca o astfel de prajitura poate avea pana la 18 cercuri sau chiar mai multe, suprapuse unele peste altele, in forma de con. Straturile prajiturii sunt preparate din migdale, albus de ou si zahar.

Foto: By V. Belov /Shutterstock

Risalamande (Danemarca)

In mod traditional, Risalamande este un desert pe baza de orez, frisca, vanilie si migdale care se serveste neaparat in ziua de Craciun in Danemarca si are ca topping un sos delicios de cirese.

Foto: By Wila_Image /Shutterstock

Beigli sau Rulada cu mac (Ungaria)

Beigli este un fel de cozonac sau rulada, cum vrei sa ii spuneti, servita de Craciun in Ungaria si in anumite zone din Europa Centrala si de Est. Are o umpluta abundenta de mac sau nuca, presarata cu stafide si aromata cu rom si vanilie.

Foto: By Pfeiffer /Shutterstock

Placintele umplute (Marea Britanie)

Nu exista Craciun in Marea Britanie fara aceste delicate si delicioase placintele englezesti, la limita dintre desert si fel de mancare, umplute cu fructe uscate, amestec de carne tocata si mirodenii precum cuisoare sau nucsoara.

Foto: By Magdanatka /Shutterstock

Bolo-rei sau Prajitura Regelui (Portugalia)

Bolo-rei este un desert traditional portughez care se consuma in perioada dintre 25 decembrie si 6 ianuarie. Are forma unei coroane si este acoperit de fructe, diverse nuci si zahar glazurat.

Foto: By AnaMarques /Shutterstock

Stollen (Germania)

Stollen este un fel de panettone, delicios si aromat, care se serveste in mod traditional de Craciun in Germania. Acest desert este bogat in fructe uscate sau confiate si aromatizat cu nuci, cardamom sau scortisoara.

Foto: By Anatolii Riepin /Shutterstock

Torrone (Italia)

Torrone este o nuga italiana cu gust de poveste si de Craciun, obtinuta din albus de ou, miere, zahar, migdale coapte, fistic si alte nuci. Desertul este consumat si in Spania, dar si in anumite state din America Latina.

Foto: By Natallia Harahliad /Shutterstock

Rosca de Reyes (Inelul Regelui) - Spania

Rosca de Reyes este un desert care se consuma in Spania in preajma Craciunului, dar mai ales pe 6 ianuarie, cand este sarbatorita Epifania Domnului. Are forma rotunda si este decorata cu smochine, gutui, cirese sau alte fructe uscate sau confiate.

Foto: By Playa del Carmen /Shutterstock

Joulutorttu (Finlanda)

Joulutorttu sunt produse delicioase de patiserie care fac din fiecare Craciun finlandez unul special si dulce. In forma de stelute aerate sau moristi, aceste prajiturele sunt umplute cu gem de prune si presarate cu zahar pudra.

Foto: By Kati Finell /Shutterstock