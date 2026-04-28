Covrigeii de casă sunt genul de gustare care dispare repede din bol. Au o textură crocantă, miros plăcut de copt și exact câtă sare trebuie.

În plus, îi poți face din ingrediente simple și poți controla atât cantitatea de sare, cât și tipul de grăsime folosită, ceea ce îi face o alegere mai bună decât multe variante din comerț.

Rețeta de mai jos este gândită pentru covrigei mici, crocanți, potriviți pentru ronțăit seara, pentru pachet sau pentru un platou cu aperitive. Este o rețetă sigură, cu pași clari, care iese bine chiar și dacă nu faci des aluaturi.

Covrigei de casă: merită să îi faci acasă

Covrigeii de casă au câteva avantaje clare:

știi exact ce pui în aluat

poți regla sarea și condimentele

îi coci până la textura dorită, mai crocanți sau mai fragezi

se păstrează bine câteva zile într-o cutie închisă

În plus, sunt o rețetă bună și pentru momentele în care vrei să folosești un rest de iaurt sau un rest de brânză rasă, dacă alegi varianta cu brânză.

Ingrediente pentru covrigei de casă crocanți (2 tăvi)

500 g făină

7 g drojdie uscată (sau 25 g drojdie proaspătă)

250 ml apă călduță

2 linguri ulei (sau 30 g unt topit)

1 linguriță zahăr (ajută drojdia)

1 linguriță sare (pentru aluat)

Pentru opărire (pasul care dă crustă și gust)

1,5 litri apă

1 lingură bicarbonat de sodiu

Pentru decor

1 ou bătut (opțional, pentru luciu)

sare grunjoasă, susan, mac sau chimen

Covrigei de casă: rețetă pas cu pas

1) Pregătești aluatul pentru covrigei

Într-un bol, amestecă drojdia cu zahărul și apa călduță. Lasă 8–10 minute, până începe să facă spumă.

Adaugă făina și sarea, apoi uleiul. Frământă 7–8 minute, până obții un aluat elastic, care nu se lipește excesiv.

Acoperă bolul și lasă aluatul la dospit 45–60 de minute, până își dublează volumul.

2) Formezi covrigeii mici pentru ronțăit

Răstoarnă aluatul pe blatul presărat cu făină. Rupe bucăți mici și rulează-le în șnururi subțiri, apoi formează cercuri mici sau mini covrigei în formă clasică.

Așază-i pe o tavă și lasă-i 10 minute să se relaxeze aluatul.

3) Opărirea covrigeilor: pasul care îi face mai buni

Pune apa la fiert și adaugă bicarbonatul. Când apa fierbe ușor, opărește covrigeii 20–30 de secunde, apoi scoate-i cu o spumieră.

Așază-i pe tăvi tapetate cu hârtie de copt.

Dacă vrei luciu, unge-i cu ou bătut. Presară sare grunjoasă sau semințe.

4) Coacerea covrigeilor de casă

Încălzește cuptorul la 200°C.

Coace covrigeii:

12–15 minute pentru covrigei mici

15–18 minute dacă i-ai făcut mai mari

Pentru covrigei foarte crocanți, mai lasă 2–3 minute, dar supraveghează atent, pentru că se rumenesc repede spre final.

Lasă-i să se răcească complet. În timp ce se răcesc, devin mai crocanți.

Covrigei de casă: cum îi faci și mai aromați

Dacă vrei să variezi gustul, poți presăra deasupra:

chimen pentru aromă tradițională

susan pentru gust mai rotund

mac pentru aspect și textură

boia dulce, în cantitate mică, pentru o notă plăcută

Este bine să păstrezi aromele simple, ca să nu acopere gustul de covrig copt.

Cum păstrezi covrigeii ca să rămână crocanți

Covrigeii se păstrează 4–5 zile într-o cutie închisă, de preferat metalică sau într-un recipient care nu reține umezeală.

Dacă după câteva zile își pierd din crocant, îi poți încălzi 3–4 minute la cuptor, la 170°C.

Greșeli frecvente la covrigeii de casă și cum le eviți

aluat prea moale: covrigeii se lățesc; adaugă făină treptat, doar cât este nevoie

opărire prea lungă: pot ieși cu gust prea puternic de bicarbonat; 20–30 de secunde sunt suficiente

cuptor prea rece: nu se rumenesc bine; 200°C este o temperatură potrivită

păstrare într-un recipient deschis: se înmoaie; păstrează-i în cutie închisă

Foto main: Shutterstock.com