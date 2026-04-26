Rețeta aceasta de paste cremoase cu ciuperci și usturoi este gândită exact pentru astfel de momente. Se potrivește când ești singură, când sunteți în doi sau când ai familie și vrei să hrănești pe toată lumea rapid, dar cu un gust bun. Are sos simplu, ciuperci rumenite și o aromă plăcută de usturoi și verdeață, iar consistența iese cremoasă fără să fie grea.
Cină rapidă cu paste
În serile în care vrei să te odihnești, contează să ai o rețetă care:
- se face într-o singură tigaie, plus o oală pentru paste
- nu cere tehnici complicate
- poate fi adaptată pentru 1, 2 sau 4 porții fără calcule greu de ținut minte
- are gust bun chiar și cu ingrediente puține
În această rețetă, trucul este apa de la paste, care leagă sosul și îl face cremos, fără să ai nevoie de cantități mari de smântână sau unt.
Ingrediente pentru paste ușor de gătit seara (2 porții)
- 200 g paste (spaghete, penne, fusilli)
- 350–400 g ciuperci (champignon sau pleurotus)
- 2 căței de usturoi, tocați fin
- 2 linguri ulei de măsline (sau 1 lingură ulei + 1 lingură unt, dacă preferi)
- 150 ml smântână de gătit sau iaurt grecesc (pentru o variantă mai ușoară)
- 40–60 g parmezan sau cașcaval ras (opțional, dar dă gust)
- sare și piper, după gust
- ½ linguriță oregano sau cimbru (opțional)
- pătrunjel tocat, pentru final
- 1 linguriță zeamă de lămâie (opțional, pentru gust mai proaspăt)
Paste cremoase cu ciuperci: rețetă pas cu pas în 20 de minute
1) Fierbi pastele corect pentru sos cremos
Pune pastele la fiert în apă cu sare. Fierbe-le cu 1 minut mai puțin decât timpul de pe ambalaj.
Păstrează 150–200 ml din apa în care au fiert pastele. Este importantă pentru sos.
2) Ciuperci rumenite pentru gust bun
În timp ce pastele fierb, încinge o tigaie mare și adaugă uleiul. Pune ciupercile tăiate felii și gătește-le la foc mediu spre mare 8–10 minute.
La început vor lăsa apă. Continuă până când apa scade și ciupercile încep să se rumenească ușor. Acesta este pasul care dă gust.
Adaugă sare spre final, ca să nu lase și mai mult lichid.
3) Usturoiul și condimentele
Adaugă usturoiul și amestecă 20–30 de secunde, doar cât să se simtă mirosul. Dacă folosești oregano sau cimbru, pune acum.
4) Sosul pentru paste: cum îl legi fără să fie greu
Redu focul. Adaugă smântâna (sau iaurtul) și 100 ml apă de la paste. Amestecă până se formează un sos. Dacă pui parmezan, adaugă-l acum și amestecă până se topește.
Dacă sosul este prea gros, mai adaugă puțină apă de la paste. Dacă este prea subțire, mai lasă 1–2 minute să scadă.
5) Combini pastele cu sosul
Adaugă pastele scurse direct în tigaie. Amestecă 30–60 de secunde, ca sosul să acopere bine pastele.
Oprește focul, adaugă pătrunjelul și, dacă vrei, o linguriță de lămâie. Gustă și ajustează sarea și piperul.
Paste rapide pentru cină: cum adaptezi rețeta pentru o persoană, două sau familie
Rețeta se scalează foarte simplu:
- pentru 1 persoană: 100 g paste + 200 g ciuperci + 70 ml smântână
- pentru 2 persoane: cantitățile din rețetă
- pentru 4 persoane: 400 g paste + 700–800 g ciuperci + 300 ml smântână
Apa de la paste rămâne „cheia” sosului, indiferent de cantitate.
Cum faci paste mai ușoare seara: trucuri
Dacă vrei o cină mai lejeră:
- folosește iaurt grecesc în loc de smântână
- pune mai multă verdeață și mai puțin parmezan
- servește cu o salată simplă, nu cu pâine
În acest fel, porția rămâne gustoasă și sățioasă, dar mai ușoară pentru seară.
Cum transformi rețeta în paste de post, în 2 minute
Dacă ai nevoie de o variantă de post:
- înlocuiește smântâna cu lapte de cocos neîndulcit sau cu o cremă vegetală de gătit
- renunță la parmezan sau folosește drojdie inactivă, dacă ai
- păstrează usturoiul, ciupercile și verdeața
Gustul rămâne foarte bun, iar rețeta rămâne rapidă.
Paste pentru seară: cum le servești
Uneori, diferența nu este doar în rețetă, ci în felul în care o servești:
- farfurii calde, dacă ai timp să le clătești cu apă fierbinte
- pătrunjel proaspăt deasupra
- piper proaspăt măcinat, în cantitate mică
- o salată de roșii și castravete lângă, pentru prospețime
Sunt detalii mici, dar transformă cina într-un moment care chiar te odihnește.
Încă din copilărie, cuvintele au fost lumea mea. Scriam povești, versuri, jurnale intime. Găseam în scris o modalitate de a mă exprima, de a înțelege lumea din jur și pe mine însămi.
Ca redactor,...
Consultații și investigații medicale gratuite pentru persoane vulnerabile din sudul României- programul Energie pentru sănătate
92% dintre români sunt îngrijorați de scumpiri, iar 60% renunță la brandurile preferate pentru branduri mai ieftine
Bullying-ul afectează aproape jumătate din elevii din România. Semnele pe care părinții nu ar trebui să le ignore
Screening gratuit pentru cinci tipuri de cancer, disponibil pentru locuitorii județului Brașov