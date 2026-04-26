Sunt seri în care nu ai chef de planuri complicate. Vrei să te speli pe mâini, să pui ceva pe foc și, în cel mult 20 de minute, să te așezi la masă cu o cină gustoasă. Fără prea multe vase, fără listă lungă de ingrediente, fără agitație.

Rețeta aceasta de paste cremoase cu ciuperci și usturoi este gândită exact pentru astfel de momente. Se potrivește când ești singură, când sunteți în doi sau când ai familie și vrei să hrănești pe toată lumea rapid, dar cu un gust bun. Are sos simplu, ciuperci rumenite și o aromă plăcută de usturoi și verdeață, iar consistența iese cremoasă fără să fie grea.

Cină rapidă cu paste

În serile în care vrei să te odihnești, contează să ai o rețetă care:

se face într-o singură tigaie, plus o oală pentru paste

nu cere tehnici complicate

poate fi adaptată pentru 1, 2 sau 4 porții fără calcule greu de ținut minte

are gust bun chiar și cu ingrediente puține

În această rețetă, trucul este apa de la paste, care leagă sosul și îl face cremos, fără să ai nevoie de cantități mari de smântână sau unt.

Ingrediente pentru paste ușor de gătit seara (2 porții)

200 g paste (spaghete, penne, fusilli)

350–400 g ciuperci (champignon sau pleurotus)

2 căței de usturoi, tocați fin

2 linguri ulei de măsline (sau 1 lingură ulei + 1 lingură unt, dacă preferi)

150 ml smântână de gătit sau iaurt grecesc (pentru o variantă mai ușoară)

40–60 g parmezan sau cașcaval ras (opțional, dar dă gust)

sare și piper, după gust

½ linguriță oregano sau cimbru (opțional)

pătrunjel tocat, pentru final

1 linguriță zeamă de lămâie (opțional, pentru gust mai proaspăt)

Paste cremoase cu ciuperci: rețetă pas cu pas în 20 de minute

1) Fierbi pastele corect pentru sos cremos

Pune pastele la fiert în apă cu sare. Fierbe-le cu 1 minut mai puțin decât timpul de pe ambalaj.

Păstrează 150–200 ml din apa în care au fiert pastele. Este importantă pentru sos.

2) Ciuperci rumenite pentru gust bun

În timp ce pastele fierb, încinge o tigaie mare și adaugă uleiul. Pune ciupercile tăiate felii și gătește-le la foc mediu spre mare 8–10 minute.

La început vor lăsa apă. Continuă până când apa scade și ciupercile încep să se rumenească ușor. Acesta este pasul care dă gust.

Adaugă sare spre final, ca să nu lase și mai mult lichid.

3) Usturoiul și condimentele

Adaugă usturoiul și amestecă 20–30 de secunde, doar cât să se simtă mirosul. Dacă folosești oregano sau cimbru, pune acum.

4) Sosul pentru paste: cum îl legi fără să fie greu

Redu focul. Adaugă smântâna (sau iaurtul) și 100 ml apă de la paste. Amestecă până se formează un sos. Dacă pui parmezan, adaugă-l acum și amestecă până se topește.

Dacă sosul este prea gros, mai adaugă puțină apă de la paste. Dacă este prea subțire, mai lasă 1–2 minute să scadă.

5) Combini pastele cu sosul

Adaugă pastele scurse direct în tigaie. Amestecă 30–60 de secunde, ca sosul să acopere bine pastele.

Oprește focul, adaugă pătrunjelul și, dacă vrei, o linguriță de lămâie. Gustă și ajustează sarea și piperul.

Paste rapide pentru cină: cum adaptezi rețeta pentru o persoană, două sau familie

Rețeta se scalează foarte simplu:

pentru 1 persoană: 100 g paste + 200 g ciuperci + 70 ml smântână

pentru 2 persoane: cantitățile din rețetă

pentru 4 persoane: 400 g paste + 700–800 g ciuperci + 300 ml smântână

Apa de la paste rămâne „cheia” sosului, indiferent de cantitate.

Cum faci paste mai ușoare seara: trucuri

Dacă vrei o cină mai lejeră:

folosește iaurt grecesc în loc de smântână

pune mai multă verdeață și mai puțin parmezan

servește cu o salată simplă, nu cu pâine

În acest fel, porția rămâne gustoasă și sățioasă, dar mai ușoară pentru seară.

Cum transformi rețeta în paste de post, în 2 minute

Dacă ai nevoie de o variantă de post:

înlocuiește smântâna cu lapte de cocos neîndulcit sau cu o cremă vegetală de gătit

renunță la parmezan sau folosește drojdie inactivă, dacă ai

păstrează usturoiul, ciupercile și verdeața

Gustul rămâne foarte bun, iar rețeta rămâne rapidă.

Paste pentru seară: cum le servești

Uneori, diferența nu este doar în rețetă, ci în felul în care o servești:

farfurii calde, dacă ai timp să le clătești cu apă fierbinte

pătrunjel proaspăt deasupra

piper proaspăt măcinat, în cantitate mică

o salată de roșii și castravete lângă, pentru prospețime

Sunt detalii mici, dar transformă cina într-un moment care chiar te odihnește.