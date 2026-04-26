Paste cremoase cu ciuperci și usturoi: rețeta de seară care se face în 20 de minute

Cât se fierbe gemul perfect? Ghid complet, pas cu pas, cu rețetă de gem de căpșuni

Cât se fierbe gemul perfect? Ghid complet, pas cu pas, cu rețetă de gem de căpșuni

13 August 2025
25 imagini Regatul inimilor: cele mai noi modele de unghii cu inimioare, perfecte pentru o declarație vizuală de iubire de Valentine’s Day

Regatul inimilor: cele mai noi modele de unghii cu inimioare, perfecte pentru o declarație vizuală de iubire de Valentine’s Day

10 Februarie 2026
27 Aprilie 2026 publicat în Retete culinare
IN ACEST ARTICOL:

Sunt seri în care nu ai chef de planuri complicate. Vrei să te speli pe mâini, să pui ceva pe foc și, în cel mult 20 de minute, să te așezi la masă cu o cină gustoasă. Fără prea multe vase, fără listă lungă de ingrediente, fără agitație.

 

Rețeta aceasta de paste cremoase cu ciuperci și usturoi este gândită exact pentru astfel de momente. Se potrivește când ești singură, când sunteți în doi sau când ai familie și vrei să hrănești pe toată lumea rapid, dar cu un gust bun. Are sos simplu, ciuperci rumenite și o aromă plăcută de usturoi și verdeață, iar consistența iese cremoasă fără să fie grea.

Cină rapidă cu paste

În serile în care vrei să te odihnești, contează să ai o rețetă care:

  • se face într-o singură tigaie, plus o oală pentru paste
  • nu cere tehnici complicate
  • poate fi adaptată pentru 1, 2 sau 4 porții fără calcule greu de ținut minte
  • are gust bun chiar și cu ingrediente puține

În această rețetă, trucul este apa de la paste, care leagă sosul și îl face cremos, fără să ai nevoie de cantități mari de smântână sau unt.

Tarot Online: Previziuni și etalări zilnice. Cum se face fondue ca la carte - delicios, catifelat și cu o textură cremoasă Nu îți va veni să crezi cât de gustoasă poate fi pizza de post -Rețeta simplă și delicioasă Gnocchi: Rețeta Originală și Variații Delicioase (Gnocchi de Cartofi și Alte Rețete)

Ingrediente pentru paste ușor de gătit seara (2 porții)

  • 200 g paste (spaghete, penne, fusilli)
  • 350–400 g ciuperci (champignon sau pleurotus)
  • 2 căței de usturoi, tocați fin
  • 2 linguri ulei de măsline (sau 1 lingură ulei + 1 lingură unt, dacă preferi)
  • 150 ml smântână de gătit sau iaurt grecesc (pentru o variantă mai ușoară)
  • 40–60 g parmezan sau cașcaval ras (opțional, dar dă gust)
  • sare și piper, după gust
  • ½ linguriță oregano sau cimbru (opțional)
  • pătrunjel tocat, pentru final
  • 1 linguriță zeamă de lămâie (opțional, pentru gust mai proaspăt)

Paste cremoase cu ciuperci: rețetă pas cu pas în 20 de minute

1) Fierbi pastele corect pentru sos cremos

Pune pastele la fiert în apă cu sare. Fierbe-le cu 1 minut mai puțin decât timpul de pe ambalaj.

Cușcuș: Ce este, Beneficii și Rețete Simple și Delicioase Mâncare de ciuperci - Tocăniță delicioasă cu ceapă și usturoi Praz: beneficii, rețete și cultivare - ghid complet pentru mâncăruri fine și recolte bogate de praz

Păstrează 150–200 ml din apa în care au fiert pastele. Este importantă pentru sos.

2) Ciuperci rumenite pentru gust bun

În timp ce pastele fierb, încinge o tigaie mare și adaugă uleiul. Pune ciupercile tăiate felii și gătește-le la foc mediu spre mare 8–10 minute.

La început vor lăsa apă. Continuă până când apa scade și ciupercile încep să se rumenească ușor. Acesta este pasul care dă gust.

Adaugă sare spre final, ca să nu lase și mai mult lichid.

3) Usturoiul și condimentele

Adaugă usturoiul și amestecă 20–30 de secunde, doar cât să se simtă mirosul. Dacă folosești oregano sau cimbru, pune acum.

4) Sosul pentru paste: cum îl legi fără să fie greu

Redu focul. Adaugă smântâna (sau iaurtul) și 100 ml apă de la paste. Amestecă până se formează un sos. Dacă pui parmezan, adaugă-l acum și amestecă până se topește.

Parmezanul: Ce este Parmezanul, beneficiile acestei brânze nobile și Utilizări în bucătărie |Ghid Complet Cum se face risotto cremos perfect - rețeta în detaliu pentru un preparat italian rafinat Curry: Totul Despre curry, Rețete Delicioase cu Pui Curry și Curry de Pui

Dacă sosul este prea gros, mai adaugă puțină apă de la paste. Dacă este prea subțire, mai lasă 1–2 minute să scadă.

5) Combini pastele cu sosul

Adaugă pastele scurse direct în tigaie. Amestecă 30–60 de secunde, ca sosul să acopere bine pastele.

Oprește focul, adaugă pătrunjelul și, dacă vrei, o linguriță de lămâie. Gustă și ajustează sarea și piperul.

Paste rapide pentru cină: cum adaptezi rețeta pentru o persoană, două sau familie

Rețeta se scalează foarte simplu:

  • pentru 1 persoană: 100 g paste + 200 g ciuperci + 70 ml smântână
  • pentru 2 persoane: cantitățile din rețetă
  • pentru 4 persoane: 400 g paste + 700–800 g ciuperci + 300 ml smântână

Apa de la paste rămâne „cheia” sosului, indiferent de cantitate.

Vrei să mănânci mai sănătos? Cu ce poți înlocui uleiul rafinat din rețetele tale Mixit sărbătorește 15 ani și lansează gustări aniversare și surprize dulci pentru elevi și profesori Gorgonzola: Cum să savurezi această brânză cremoasă, de câte tipuri este și cum o poți folosi în preparate delicioase

Cum faci paste mai ușoare seara: trucuri

Dacă vrei o cină mai lejeră:

  • folosește iaurt grecesc în loc de smântână
  • pune mai multă verdeață și mai puțin parmezan
  • servește cu o salată simplă, nu cu pâine

În acest fel, porția rămâne gustoasă și sățioasă, dar mai ușoară pentru seară.

Cum transformi rețeta în paste de post, în 2 minute

Dacă ai nevoie de o variantă de post:

  • înlocuiește smântâna cu lapte de cocos neîndulcit sau cu o cremă vegetală de gătit
  • renunță la parmezan sau folosește drojdie inactivă, dacă ai
  • păstrează usturoiul, ciupercile și verdeața

Gustul rămâne foarte bun, iar rețeta rămâne rapidă.

Paste pentru seară: cum le servești

Uneori, diferența nu este doar în rețetă, ci în felul în care o servești:

Ritualul de seară care îți reactivează colagenul natural. Piele mai fermă în doar câteva zile, fără ace și fără proceduri Tahini - pasta de susan: beneficii, rețete și utilizări Wasabi: Ce Este, Beneficii și Cum să Folosești Wasabi la Sushi
  • farfurii calde, dacă ai timp să le clătești cu apă fierbinte
  • pătrunjel proaspăt deasupra
  • piper proaspăt măcinat, în cantitate mică
  • o salată de roșii și castravete lângă, pentru prospețime

Sunt detalii mici, dar transformă cina într-un moment care chiar te odihnește.

Alma

Mai multe despre Alma

Încă din copilărie, cuvintele au fost lumea mea. Scriam povești, versuri, jurnale intime. Găseam în scris o modalitate de a mă exprima, de a înțelege lumea din jur și pe mine însămi. 

Ca redactor,...

Abonează-te pe
Ciuperci cu leurdă și ceapă verde: rețetă românească de primăvară, gustoasă și ușor de făcut în 15 minute

Articolul precedent

Ciuperci cu leurdă și ceapă verde:...

Articole populare

50+ cele mai frumoase mesaje de încurajare pentru momentele grele din viață

7 August 2024 - 9am.ro

Ce planuri are PKO Bank în România: cea mai mare bancă din Polonia are active cât 66% din tot sistemul bancar autohton

16 Ianuarie 2025 - futurebanking.ro

Sumă record cheltuită de utilizatorii OnlyFans în 2024. Câți bani au ajuns la proprietarul platformei

25 August 2025 - wall-street.ro

Test Drive Renault Clio 6 E-Tech: sustenabil și economic, dar și două neajunsuri

11 Februarie 2026 - green.start-up.ro

ANALIZĂ VIDEO Primele produse tehnologice sunt mai mereu proaste

6 Aprilie 2026 - start-up.ro

Paște 2026: cât costă un cozonac plin cu de toate, în București

8 Aprilie 2026 - retail.ro

Președintele Nicușor Dan a promulgat legea împotriva femicidului

24 Aprilie 2026 - kudika.ro

Rutina de seară în sezonul rece pentru ten matur (35+), buze și mâini: ritualul care repară, hrănește și netezește vizibil piele

19 Decembrie 2025

Pască tradițională de Paște: rețetă românească cu brânză dulce, aluat pufos și aromă de vanilie

8 Aprilie 2026

Friptură de miel la cuptor pentru masa de Paște: rețetă tradițională românească, gustoasă și fragedă

6 Aprilie 2026

Drob tradițional de miel: rețeta clasică românească

2 Aprilie 2026

Nu îți va veni să crezi cât de gustoasă poate fi pizza de post -Rețeta simplă și delicioasă

31 Martie 2026

Recomandat pentru tine

Bianca Drăgușanu, în mijlocul unui scandal uriaș: ce au descoperit polițiștii

Reședința de 68 milioane dolari a lui Jennifer Lopez și Ben Affleck, scoasă la vânzare: Vezi imagini exclusive

Nicki Minaj și-a anulat concertul la SAGA 2024: Află cum îți poți recupera banii

Anularea concertului Nicki Minaj la SAGA Festival stârnește val de ironii pe internet

Articole recomandate

Retete culinare

Friptură de miel la cuptor pentru masa de Paște: rețetă tradițională românească, gustoasă și fragedă

6 Aprilie 2026
Retete culinare

Drob tradițional de miel: rețeta clasică românească

2 Aprilie 2026
Retete culinare

Nu îți va veni să crezi cât de gustoasă poate fi pizza de post -Rețeta simplă și delicioasă

31 Martie 2026
Retete culinare

Prăjitură de post cu căpșuni: rețetă pufoasă, aromată și ușor de făcut acasă

31 Martie 2026

ABONARE NEWSLETTER

Bucură-te de cele mai frumoase articole Garbo și pe email!

Setari Cookie-uri