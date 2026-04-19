Primăvara aduce în bucătărie un tip de mâncare pe care românii o iubesc: verdețuri proaspete, miros plăcut de ceapă verde și usturoi verde, preparate simple, făcute rapid, dar cu gust bun.

Leurda este una dintre vedetele sezonului, iar combinată cu ciuperci și ceapă verde rezultă o mâncare ușoară, aromată și potrivită atât în post, cât și ca garnitură lângă o masă mai consistentă.

Rețeta de mai jos este în stil românesc: ciuperci rumenite, ceapă verde gătită scurt, leurdă adăugată la final ca să își păstreze mirosul plăcut și verdeață din belșug. Se poate servi cu mămăligă, cu pâine prăjită sau ca umplutură pentru lipii.

Ciuperci cu leurdă: rețetă delicioasă de primăvară

Leurda are un miros specific, apropiat de usturoi, dar mai proaspăt. În rețetele românești de sezon, se folosește adesea în:

omlete și mâncăruri rapide la tigaie

paste sau orez

salate și sosuri simple

În combinație cu ciupercile, rezultă o mâncare cu gust plăcut, care nu are nevoie de sosuri grele. Dacă gătești corect ciupercile, adică le lași să scadă apa și să se rumenească, preparatul are un gust mai bun și o textură mai reușită.

Ingrediente pentru ciuperci cu leurdă și ceapă verde (2–3 porții)

500 g ciuperci (champignon sau pleurotus)

1 legătură ceapă verde (sau 1 ceapă mică, dacă nu ai ceapă verde)

1 legătură leurdă (aproximativ 70–100 g)

2 linguri ulei (de măsline sau de floarea-soarelui)

sare și piper, după gust

½ linguriță cimbru uscat (opțional, foarte potrivit cu ciupercile)

1 lingură zeamă de lămâie (opțional, pentru gust mai proaspăt)

2 linguri pătrunjel tocat (opțional, pentru final)

Opțional, pentru o variantă mai consistentă:

2 linguri smântână sau iaurt (în afara postului)

1 lingură mămăligă moale lângă, la servire

Cum pregătești leurda pentru gătit, ca să își păstreze mirosul plăcut

Spală leurda bine și usuc-o. Taie frunzele fâșii, nu foarte mărunt. Leurda se gătește foarte repede, iar dacă o ții mult pe foc, își pierde mirosul și devine moale.

De aceea, se adaugă aproape de final, exact ca multe verdețuri de primăvară în bucătăria românească.

Ciuperci cu leurdă și ceapă verde: rețetă pas cu pas

1) Gătești ceapa verde scurt, fără să o rumenești tare

Taie ceapa verde rondele subțiri, păstrând și partea verde.

Într-o tigaie mare, încălzește uleiul și pune ceapa. Gătește 1–2 minute la foc mediu, doar cât să se înmoaie ușor. Nu o rumeni tare, ca să nu capete gust amar.

2) Ciuperci rumenite: pasul care dă gust bun

Taie ciupercile felii. Pune-le în tigaie peste ceapă, mărește ușor focul și gătește 8–10 minute.

La început, ciupercile vor lăsa apă. Continuă până când apa scade aproape complet și ciupercile încep să se rumenească ușor. Adaugă sare spre final, ca să nu lase prea mult lichid din prima.

Dacă folosești cimbru, pune-l acum, împreună cu piperul.

3) Leurda la final, pentru gust proaspăt

Adaugă leurda tăiată fâșii și amestecă 30–60 de secunde, până când frunzele se înmoaie ușor, dar rămân verzi.

Oprește focul și, dacă vrei, adaugă zeamă de lămâie. Presară pătrunjel tocat.

Cum se servesc ciupercile cu leurdă, în stil românesc

Această mâncare se potrivește foarte bine cu:

mămăligă

pâine prăjită sau pâine de casă

o salată de crudități, pentru prospețime

murături, dacă îți place contrastul acrișor

Dacă vrei să o transformi într-o masă completă în post, o poți servi lângă o porție mică de orez sau lângă năut fiert.

Cum scazi caloriile și păstrezi gustul

Rețeta este deja ușoară, dar pentru o variantă și mai lejeră:

folosește 1 lingură de ulei în loc de 2

gătește ciupercile într-o tigaie bună și adaugă 2–3 linguri de apă la început, dacă este nevoie

servește cu salată, nu cu multă pâine

Greșeli frecvente la ciuperci cu leurdă și cum le eviți

ciupercile sunt înghesuite în tigaie: fierb în suc și nu se rumenesc; gătește în două ture dacă este nevoie

sare pusă prea devreme: ciupercile lasă multă apă; adaugă sarea spre final

leurda gătită prea mult: își pierde mirosul și culoarea; pune-o la final

foc prea mic pentru ciuperci: scade greu apa; la început, foc mediu spre mare ajută

