Ciuperci cu leurdă și ceapă verde: rețetă românească de primăvară, gustoasă și ușor de făcut în 15 minute

20 Aprilie 2026 publicat în Retete culinare
IN ACEST ARTICOL:

Primăvara aduce în bucătărie un tip de mâncare pe care românii o iubesc: verdețuri proaspete, miros plăcut de ceapă verde și usturoi verde, preparate simple, făcute rapid, dar cu gust bun.

Leurda este una dintre vedetele sezonului, iar combinată cu ciuperci și ceapă verde rezultă o mâncare ușoară, aromată și potrivită atât în post, cât și ca garnitură lângă o masă mai consistentă.

Rețeta de mai jos este în stil românesc: ciuperci rumenite, ceapă verde gătită scurt, leurdă adăugată la final ca să își păstreze mirosul plăcut și verdeață din belșug. Se poate servi cu mămăligă, cu pâine prăjită sau ca umplutură pentru lipii.

Ciuperci cu leurdă: rețetă delicioasă de primăvară

Leurda are un miros specific, apropiat de usturoi, dar mai proaspăt. În rețetele românești de sezon, se folosește adesea în:

  • omlete și mâncăruri rapide la tigaie
  • paste sau orez
  • salate și sosuri simple

În combinație cu ciupercile, rezultă o mâncare cu gust plăcut, care nu are nevoie de sosuri grele. Dacă gătești corect ciupercile, adică le lași să scadă apa și să se rumenească, preparatul are un gust mai bun și o textură mai reușită.

Tarot Online: Previziuni și etalări zilnice. Supă verde de primăvară cu urzici, leurdă și untișor – vitamine și vitalitate într-un bol Mâncare de ciuperci - Tocăniță delicioasă cu ceapă și usturoi Chiftele de post cu ciuperci la cuptor: crocante la exterior și moi la interior

Ingrediente pentru ciuperci cu leurdă și ceapă verde (2–3 porții)

  • 500 g ciuperci (champignon sau pleurotus)
  • 1 legătură ceapă verde (sau 1 ceapă mică, dacă nu ai ceapă verde)
  • 1 legătură leurdă (aproximativ 70–100 g)
  • 2 linguri ulei (de măsline sau de floarea-soarelui)
  • sare și piper, după gust
  • ½ linguriță cimbru uscat (opțional, foarte potrivit cu ciupercile)
  • 1 lingură zeamă de lămâie (opțional, pentru gust mai proaspăt)
  • 2 linguri pătrunjel tocat (opțional, pentru final)

Opțional, pentru o variantă mai consistentă:

  • 2 linguri smântână sau iaurt (în afara postului)
  • 1 lingură mămăligă moale lângă, la servire

Cum pregătești leurda pentru gătit, ca să își păstreze mirosul plăcut

Spală leurda bine și usuc-o. Taie frunzele fâșii, nu foarte mărunt. Leurda se gătește foarte repede, iar dacă o ții mult pe foc, își pierde mirosul și devine moale.

Cum se face fondue ca la carte - delicios, catifelat și cu o textură cremoasă Gnocchi: Rețeta Originală și Variații Delicioase (Gnocchi de Cartofi și Alte Rețete) Cum se face risotto cremos perfect - rețeta în detaliu pentru un preparat italian rafinat

De aceea, se adaugă aproape de final, exact ca multe verdețuri de primăvară în bucătăria românească.

Ciuperci cu leurdă și ceapă verde: rețetă pas cu pas

1) Gătești ceapa verde scurt, fără să o rumenești tare

Taie ceapa verde rondele subțiri, păstrând și partea verde.

Într-o tigaie mare, încălzește uleiul și pune ceapa. Gătește 1–2 minute la foc mediu, doar cât să se înmoaie ușor. Nu o rumeni tare, ca să nu capete gust amar.

2) Ciuperci rumenite: pasul care dă gust bun

Taie ciupercile felii. Pune-le în tigaie peste ceapă, mărește ușor focul și gătește 8–10 minute.

La început, ciupercile vor lăsa apă. Continuă până când apa scade aproape complet și ciupercile încep să se rumenească ușor. Adaugă sare spre final, ca să nu lase prea mult lichid din prima.

Vineri, 1 august, începe postul Sfintei Mării 2025. Ce trebuie să faci ca să-ți mijlocească Maica Domnului rugăciunile Porumb Copt: Rețete Delicioase la Cuptor, Calorii și Sfaturi Utile Cușcuș: Ce este, Beneficii și Rețete Simple și Delicioase

Dacă folosești cimbru, pune-l acum, împreună cu piperul.

3) Leurda la final, pentru gust proaspăt

Adaugă leurda tăiată fâșii și amestecă 30–60 de secunde, până când frunzele se înmoaie ușor, dar rămân verzi.

Oprește focul și, dacă vrei, adaugă zeamă de lămâie. Presară pătrunjel tocat.

Cum se servesc ciupercile cu leurdă, în stil românesc

Această mâncare se potrivește foarte bine cu:

  • mămăligă
  • pâine prăjită sau pâine de casă
  • o salată de crudități, pentru prospețime
  • murături, dacă îți place contrastul acrișor

Dacă vrei să o transformi într-o masă completă în post, o poți servi lângă o porție mică de orez sau lângă năut fiert.

Cum scazi caloriile și păstrezi gustul

Rețeta este deja ușoară, dar pentru o variantă și mai lejeră:

Varza: Beneficii excepționale pentru sănătate, Rețete și Cum să gătești Varză Călită delicioasă Ciulama de ciuperci – rețeta de post: gustoasă, aromată și sățioasă, cu sos cremos Cât costă masa de Crăciun în Europa. Românii resimt un mic răgaz, în timp ce alte țări plătesc mult mai mult
  • folosește 1 lingură de ulei în loc de 2
  • gătește ciupercile într-o tigaie bună și adaugă 2–3 linguri de apă la început, dacă este nevoie
  • servește cu salată, nu cu multă pâine

Greșeli frecvente la ciuperci cu leurdă și cum le eviți

  • ciupercile sunt înghesuite în tigaie: fierb în suc și nu se rumenesc; gătește în două ture dacă este nevoie
  • sare pusă prea devreme: ciupercile lasă multă apă; adaugă sarea spre final
  • leurda gătită prea mult: își pierde mirosul și culoarea; pune-o la final
  • foc prea mic pentru ciuperci: scade greu apa; la început, foc mediu spre mare ajută

Alma

