Sunt dimineți în care ai nevoie de energie repede și, sincer, cornul cu unt pare cea mai la îndemână soluție. Problema este că, de multe ori, acel mic dejun este mai mult o gustare dulce și grasă, care ține puțin și te lasă cu poftă de ceva „încă” după o oră.

O prăjitură nutritivă cu cafea poate fi o alternativă mult mai bună, mai ales dacă este îndulcită natural și are ingrediente care dau sațietate. Rețeta de mai jos este un checușor cu cafea și cacao, îndulcit cu banană și puțin sos de mere, cu făină de ovăz și nuci. Are gust de desert, dar se potrivește foarte bine ca mic dejun, lângă un pahar cu apă sau un iaurt, în funcție de preferințe.

Prăjitură nutritivă cu cafea: de ce este o alegere mai bună decât cornul cu unt

Când vrei energie dimineața, contează nu doar gustul, ci și cum te simți după. Un preparat cu fibre și grăsimi bune poate susține sațietatea mai mult decât o gustare bazată pe făină albă și unt.

Această rețetă este construită pe:

banană și sos de mere pentru dulceață naturală

ovăz pentru fibre

nuci pentru gust și sațietate

cafea pentru aroma specifică și senzația de „boost” de dimineață

Chec nutritiv cu cafea: ingredientele care îl fac gustos și sățios

Ingrediente pentru prăjitură nutritivă cu cafea (1 tavă mică de chec)

2 banane foarte coapte

120 g sos de mere fără zahăr (sau măr ras fin)

2 ouă (sau 2 „ouă” din semințe de in, pentru variantă de post)

80 ml cafea tare, răcită (espresso sau cafea la filtru)

60 ml ulei (sau 80 g iaurt grecesc, dacă vrei mai puțin ulei)

200 g făină de ovăz (sau fulgi de ovăz măcinați fin)

25 g cacao

1 linguriță praf de copt

½ linguriță scorțișoară (opțional)

1 praf de sare

60–80 g nuci mărunțite

1 linguriță extract de vanilie (opțional)

Pentru decor (opțional):

câteva nuci întregi deasupra

un praf fin de cacao

Cum faci chec nutritiv cu cafea: rețetă pas cu pas

1) Pregătești cuptorul și forma

Încălzește cuptorul la 180°C. Tapetează o formă de chec (aproximativ 22 x 11 cm) cu hârtie de copt.

2) Baza la blender: banană, mere, cafea

Pune în blender:

bananele

sosul de mere

ouăle

cafeaua răcită

uleiul (sau iaurtul)

Mixează până obții o compoziție omogenă.

3) Ingredientele uscate: ovăz, cacao, praf de copt

Într-un bol, amestecă:

făina de ovăz

cacaoa

praful de copt

sarea

scorțișoara, dacă folosești

4) Combini și adaugi nucile

Toarnă compoziția lichidă peste ingredientele uscate și amestecă până se leagă. Nu amesteca excesiv.

Încorporează nucile mărunțite.

5) Coacere pentru prăjitură nutritivă cu cafea

Toarnă aluatul în formă, nivelează și coace 30–40 de minute la 180°C.

Verifică cu o scobitoare: dacă iese curată, este gata. Lasă checul 15 minute să se răcească în formă, apoi scoate-l pe un grătar.

Mic dejun cu prăjitură nutritivă: cum o servești ca să țină de foame

Dacă vrei să înlocuiești cornul cu unt și să te simți mai bine până la prânz, ajută să nu o mănânci „pe fugă”, fără nimic alături.

Idei simple:

1–2 felii de chec + 1 iaurt simplu sau grecesc

1 felie + un măr sau câteva fructe de pădure

1 felie + un pahar mare cu apă, înainte de cafea

Porția contează: este o prăjitură nutritivă, dar rămâne un desert. O felie bună, alături de ceva cu proteine, este de obicei suficientă.

Cum scazi caloriile, păstrând gustul de cafea

Dacă vrei o variantă mai ușoară:

folosește iaurt în loc de ulei

pune 50 g nuci în loc de 80 g

păstrează bananele foarte coapte ca să nu ai nevoie de îndulcitori

Gustul de cafea rămâne, iar textura se păstrează plăcută.

Variantă de post: chec nutritiv cu cafea fără ouă

Dacă vrei să fie de post:

înlocuiește cele 2 ouă cu 2 „ouă” din semințe de in: 2 linguri in măcinat + 6 linguri apă, lăsate 10 minute

folosește ulei sau iaurt vegetal, după preferințe

Restul rețetei rămâne identic.

Greșeli frecvente la prăjitura nutritivă cu cafea și cum le eviți

cafea fierbinte în compoziție: poate afecta textura; folosește cafea răcită

banane necoapte: prăjitura iese mai puțin dulce; folosește banane foarte coapte

prea multă cacao: gustul devine amar; păstrează cantitatea

coacere prea lungă: checul se usucă; verifică după 30 de minute

