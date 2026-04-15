Spune ADIO cornului cu unt și încearcă această prăjitură nutritivă cu CAFEA: un boost de energie în fiecare dimineață

Oglinzile și ghinionul din casă: Ce spune arta chinezească Feng Shui despre locurile în care nu ar trebui niciodată amplasate

Horoscop sănătate săptămâna 6–12 aprilie 2026: Corpul îți va spune unde are nevoie de atenție și grijă

17 Aprilie 2026 publicat în Retete culinare
Sunt dimineți în care ai nevoie de energie repede și, sincer, cornul cu unt pare cea mai la îndemână soluție. Problema este că, de multe ori, acel mic dejun este mai mult o gustare dulce și grasă, care ține puțin și te lasă cu poftă de ceva „încă” după o oră.

 

O prăjitură nutritivă cu cafea poate fi o alternativă mult mai bună, mai ales dacă este îndulcită natural și are ingrediente care dau sațietate. Rețeta de mai jos este un checușor cu cafea și cacao, îndulcit cu banană și puțin sos de mere, cu făină de ovăz și nuci. Are gust de desert, dar se potrivește foarte bine ca mic dejun, lângă un pahar cu apă sau un iaurt, în funcție de preferințe.

Prăjitură nutritivă cu cafea: de ce este o alegere mai bună decât cornul cu unt

Când vrei energie dimineața, contează nu doar gustul, ci și cum te simți după. Un preparat cu fibre și grăsimi bune poate susține sațietatea mai mult decât o gustare bazată pe făină albă și unt.

Această rețetă este construită pe:

  • banană și sos de mere pentru dulceață naturală
  • ovăz pentru fibre
  • nuci pentru gust și sațietate
  • cafea pentru aroma specifică și senzația de „boost” de dimineață

Chec nutritiv cu cafea: ingredientele care îl fac gustos și sățios

Ingrediente pentru prăjitură nutritivă cu cafea (1 tavă mică de chec)

  • 2 banane foarte coapte
  • 120 g sos de mere fără zahăr (sau măr ras fin)
  • 2 ouă (sau 2 „ouă” din semințe de in, pentru variantă de post)
  • 80 ml cafea tare, răcită (espresso sau cafea la filtru)
  • 60 ml ulei (sau 80 g iaurt grecesc, dacă vrei mai puțin ulei)
  • 200 g făină de ovăz (sau fulgi de ovăz măcinați fin)
  • 25 g cacao
  • 1 linguriță praf de copt
  • ½ linguriță scorțișoară (opțional)
  • 1 praf de sare
  • 60–80 g nuci mărunțite
  • 1 linguriță extract de vanilie (opțional)

Pentru decor (opțional):

  • câteva nuci întregi deasupra
  • un praf fin de cacao

Cum faci chec nutritiv cu cafea: rețetă pas cu pas

1) Pregătești cuptorul și forma

Încălzește cuptorul la 180°C. Tapetează o formă de chec (aproximativ 22 x 11 cm) cu hârtie de copt.

2) Baza la blender: banană, mere, cafea

Pune în blender:

  • bananele
  • sosul de mere
  • ouăle
  • cafeaua răcită
  • uleiul (sau iaurtul)

Mixează până obții o compoziție omogenă.

Foto: Shutterstock.com

3) Ingredientele uscate: ovăz, cacao, praf de copt

Într-un bol, amestecă:

  • făina de ovăz
  • cacaoa
  • praful de copt
  • sarea
  • scorțișoara, dacă folosești

4) Combini și adaugi nucile

Toarnă compoziția lichidă peste ingredientele uscate și amestecă până se leagă. Nu amesteca excesiv.

Încorporează nucile mărunțite.

5) Coacere pentru prăjitură nutritivă cu cafea

Toarnă aluatul în formă, nivelează și coace 30–40 de minute la 180°C.

Verifică cu o scobitoare: dacă iese curată, este gata. Lasă checul 15 minute să se răcească în formă, apoi scoate-l pe un grătar.

Mic dejun cu prăjitură nutritivă: cum o servești ca să țină de foame

Dacă vrei să înlocuiești cornul cu unt și să te simți mai bine până la prânz, ajută să nu o mănânci „pe fugă”, fără nimic alături.

Idei simple:

  • 1–2 felii de chec + 1 iaurt simplu sau grecesc
  • 1 felie + un măr sau câteva fructe de pădure
  • 1 felie + un pahar mare cu apă, înainte de cafea

Porția contează: este o prăjitură nutritivă, dar rămâne un desert. O felie bună, alături de ceva cu proteine, este de obicei suficientă.

Cum scazi caloriile, păstrând gustul de cafea

Dacă vrei o variantă mai ușoară:

  • folosește iaurt în loc de ulei
  • pune 50 g nuci în loc de 80 g
  • păstrează bananele foarte coapte ca să nu ai nevoie de îndulcitori

Gustul de cafea rămâne, iar textura se păstrează plăcută.

Variantă de post: chec nutritiv cu cafea fără ouă

Dacă vrei să fie de post:

  • înlocuiește cele 2 ouă cu 2 „ouă” din semințe de in: 2 linguri in măcinat + 6 linguri apă, lăsate 10 minute
  • folosește ulei sau iaurt vegetal, după preferințe

Restul rețetei rămâne identic.

Greșeli frecvente la prăjitura nutritivă cu cafea și cum le eviți

  • cafea fierbinte în compoziție: poate afecta textura; folosește cafea răcită
  • banane necoapte: prăjitura iese mai puțin dulce; folosește banane foarte coapte
  • prea multă cacao: gustul devine amar; păstrează cantitatea
  • coacere prea lungă: checul se usucă; verifică după 30 de minute

Foto main: Shutterstock.com

Alma

Încă din copilărie, cuvintele au fost lumea mea. Scriam povești, versuri, jurnale intime. Găseam în scris o modalitate de a mă exprima, de a înțelege lumea din jur și pe mine însămi. 

Ca redactor,...

Supa „minune” care calmează sistemul digestiv după mesele copioase de sărbători: supă ușoară, caldă și rapidă

Articolul precedent

Supa „minune” care calmează sistemul...

Articole populare

50+ cele mai frumoase mesaje de încurajare pentru momentele grele din viață

7 August 2024 - 9am.ro

Ce planuri are PKO Bank în România: cea mai mare bancă din Polonia are active cât 66% din tot sistemul bancar autohton

16 Ianuarie 2025 - futurebanking.ro

Sumă record cheltuită de utilizatorii OnlyFans în 2024. Câți bani au ajuns la proprietarul platformei

25 August 2025 - wall-street.ro

Test Drive Renault Clio 6 E-Tech: sustenabil și economic, dar și două neajunsuri

11 Februarie 2026 - green.start-up.ro

ANALIZĂ VIDEO Primele produse tehnologice sunt mai mereu proaste

6 Aprilie 2026 - start-up.ro

Paște 2026: cât costă un cozonac plin cu de toate, în București

8 Aprilie 2026 - retail.ro

Incident pe un zbor TAROM București–Amsterdam. Pilotului i s-a făcut rău, imediat după decolare

16 Aprilie 2026 - kudika.ro

Cea mai puternică rugăciune de ajutor către Sfântul Dumitru. Spune-o din suflet pe 26 octombrie ca să ai noroc

20 Octombrie 2025

Cum poți avea lifting facial fără bisturiu? Alina Schiopescu îți spune la ce trebuie să apelezi.

19 Decembrie 2025

Un episod de colecție la NOI, ROMÂNII: Chef Joseph Hadad își spune adevărata poveste de viață

22 Mai 2025

Este important să construiești pentru viitor, chiar și atunci când prezentul este incert- spune Veronika Tykhonova

16 Iunie 2025

Drob tradițional de miel: rețeta clasică românească

2 Aprilie 2026

Recomandat pentru tine

Bianca Drăgușanu, în mijlocul unui scandal uriaș: ce au descoperit polițiștii

Reședința de 68 milioane dolari a lui Jennifer Lopez și Ben Affleck, scoasă la vânzare: Vezi imagini exclusive

Nicki Minaj și-a anulat concertul la SAGA 2024: Află cum îți poți recupera banii

Anularea concertului Nicki Minaj la SAGA Festival stârnește val de ironii pe internet

Articole recomandate

Retete culinare

Nu îți va veni să crezi cât de gustoasă poate fi pizza de post -Rețeta simplă și delicioasă

31 Martie 2026
Retete culinare

Prăjitură de post cu căpșuni: rețetă pufoasă, aromată și ușor de făcut acasă

31 Martie 2026
Retete culinare

Rețetă de pâine de casă cu leurdă

30 Martie 2026
Retete culinare

Mâncare de varză: rețetă de post simplă, gustoasă și sățioasă

26 Martie 2026

