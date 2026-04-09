Cozonacul cu nucă și rahat este unul dintre deserturile care definesc sărbătorile în multe case din România.

Are aluat dospit, miros de vanilie și coajă de lămâie, iar umplutura cu nucă și bucăți de rahat aduce gust dulce și textură plăcută. Când este făcut corect, cozonacul iese pufos, se rupe fâșii și rămâne bun și a doua zi.

Rețeta de mai jos este una tradițională, cu pași clari, potrivită pentru doi cozonaci. Dacă respecți dospirile și frământarea, rezultatul este sigur și frumos.

Cozonac tradițional cu nucă și rahat: ce îl face pufos

Un cozonac pufos are nevoie de:

ingredientele la temperatura camerei

frământare suficientă, ca aluatul să devină elastic

dospire completă, fără grabă

umplutură suficientă, dar bine distribuită, ca să nu rupă aluatul

Un alt detaliu important este cuptorul. Dacă temperatura este prea mare, cozonacul se rumenește repede la exterior și poate rămâne crud în interior. Coacerea la temperatură moderată este mai sigură.

Ingrediente pentru cozonac cu nucă și rahat (2 cozonaci)

Pentru aluat

1 kg făină

50 g drojdie proaspătă (sau 14 g drojdie uscată)

450–500 ml lapte

200–230 g zahăr

5 gălbenușuri

200 g unt topit

80 ml ulei (pentru frământat și uns)

1 praf de sare

coaja rasă de la 1 lămâie și 1 portocală

2 plicuri zahăr vanilat sau 2 lingurițe extract de vanilie

1 lingură rom (opțional)

Pentru umplutură

400 g nucă măcinată

120 g zahăr

2 linguri cacao (opțional, dar foarte folosită)

200 ml lapte

1 plic zahăr vanilat

300 g rahat, tăiat cubulețe

1 lingură făină pentru tăvălit rahatul (ca să nu se topească și să nu curgă)

Pentru uns

1 ou întreg + 1 lingură lapte

Cum pregătești umplutura de nucă pentru cozonac

Într-o cratiță, pune laptele cu zahărul și încălzește ușor, cât să se dizolve. Adaugă nuca măcinată, cacaoa și vanilia. Amestecă 1–2 minute, până obții o pastă groasă, ușor de întins. Oprește focul și lasă umplutura să se răcească.

Taie rahatul cubulețe și tăvălește-l prin făină. Scutură excesul.

Aluat de cozonac: rețetă pas cu pas

1) Pregătești maiaua

Într-un bol, amestecă drojdia cu 1 lingură zahăr și 3–4 linguri lapte călduț. Adaugă 2 linguri făină, amestecă și lasă 10–15 minute, până când crește și face bule.

2) Pregătești baza de gălbenușuri

Freacă gălbenușurile cu sarea și cu zahărul, până se deschid la culoare. Adaugă vanilia și coaja de citrice.

3) Frământarea aluatului de cozonac

Cerne făina într-un bol mare. Adaugă maiaua, gălbenușurile și laptele călduț, treptat. Frământă 10–12 minute, până când aluatul începe să se lege.

Adaugă untul topit treptat și continuă frământarea. La final, frământă cu ulei, câte puțin, până când aluatul devine elastic și nu se mai lipește exagerat de mâini. În total, frământarea durează aproximativ 20–25 de minute.

Aluatul trebuie să fie moale, dar elastic.

4) Dospirea aluatului

Acoperă bolul și lasă aluatul la dospit 60–90 de minute, până își dublează volumul.

Cum umpli și împletești cozonacul cu nucă și rahat

Împarte aluatul în 4 bucăți egale. Întinde fiecare bucată într-o foaie dreptunghiulară.

Unge fiecare foaie cu umplutură de nucă, într-un strat uniform. Presară cuburile de rahat. Rulează strâns.

Împletește câte două rulouri și pune-le în forme tapetate cu hârtie de copt.

Lasă cozonacii la dospit în tavă 30–45 de minute, până cresc vizibil.

Coacere cozonac cu nucă și rahat: timp și temperatură

Încălzește cuptorul la 170–175°C.

Unge cozonacii cu ou bătut cu lapte.

Coace:

45–55 de minute la 170–175°C

Dacă se rumenesc prea repede, acoperă-i lejer cu hârtie de copt în ultimele 15–20 de minute.

Un semn bun că sunt copți: când îi bați ușor la bază, sună a gol.

Cum răcești cozonacul ca să rămână pufos

Scoate cozonacii din forme și lasă-i să se răcească pe o parte, apoi întoarce-i, ca să nu se lase. După 30 de minute, îi poți pune pe un grătar, la răcit complet.

Taie cozonacul doar după ce se răcește, altfel miezul pare lipicios.

Cozonac tradițional: păstrare

Cozonacul se păstrează 3–4 zile, învelit în hârtie sau într-o pungă, într-un loc răcoros. Dacă vrei să îl păstrezi mai mult, îl poți congela felii.

Greșeli frecvente la cozonac și cum le eviți

lapte prea fierbinte peste drojdie: drojdia se inactivează; laptele trebuie să fie călduț

frământare prea scurtă: aluatul nu devine elastic; cozonacul iese mai dens

dospire insuficientă: miezul nu iese pufos; lasă aluatul să crească bine

cuptor prea fierbinte: cozonacul se arde la exterior; păstrează 170–175°C

