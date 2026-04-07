Pasca este desertul care se leagă cel mai clar de masa de Paște în tradiția românească.

În varianta clasică, are un aluat dospit, ușor dulce, și o umplutură de brânză dulce cu ouă, stafide și vanilie. Dacă este făcută corect, pasca iese cu margini rumene, brânză bine legată, dar fragedă, și se taie frumos după răcire.

Mai jos găsești o rețetă de pască tradițională, cu pași clari și cantități potrivite pentru o tavă rotundă, astfel încât să iasă reușită chiar și dacă nu o faci în fiecare an.

Pască tradițională: ce o face să iasă reușită, fără crăpături și fără umplutură uscată

Două detalii contează foarte mult:

aluatul trebuie dospit suficient, ca să fie pufos și să susțină umplutura

umplutura trebuie să fie bine legată, dar să păstreze umiditate; asta se obține din brânză potrivită, ouă și cantitatea corectă de griș

Un alt pas util este răcirea completă înainte de tăiere. Pasca se așază pe măsură ce se răcește și se feliază mult mai frumos.

Ingrediente pentru pască tradițională (tavă rotundă 24–26 cm)

Pentru aluatul de pască

500 g făină

25 g drojdie proaspătă (sau 7 g drojdie uscată)

250 ml lapte călduț

80–100 g zahăr

2 ouă

80 g unt topit (sau 70 ml ulei, dacă preferi)

1 praf de sare

coaja rasă de la 1 lămâie

1 plic zahăr vanilat sau 1 linguriță extract de vanilie

Pentru umplutura de brânză

700 g brânză de vaci bine scursă

150 g zahăr (ajustezi după gust)

4 ouă

100 g smântână (sau iaurt grecesc)

80 g stafide (opțional)

60 g griș

1 plic zahăr vanilat sau vanilie

coaja rasă de la 1 lămâie

1 praf de sare

Pentru uns:

1 ou bătut (pentru margini)

Cum pregătești brânza pentru pască: pasul care evită o umplutură prea apoasă

Brânza de vaci trebuie să fie bine scursă. Dacă este prea umedă, umplutura poate rămâne moale și se poate crăpa la copt.

Dacă brânza este apoasă:

pune-o într-o sită 30–60 de minute

sau preseaz-o ușor într-un tifon curat

Acest pas îți dă o umplutură mai legată și o pască mai stabilă.

Aluat de pască tradițional: rețetă pas cu pas

1) Activezi drojdia

Într-un bol, amestecă drojdia cu 1 lingură zahăr și 2–3 linguri lapte călduț. Lasă 10 minute, până începe să facă spumă.

2) Prepari aluatul

Într-un bol mare, pune făina, sarea, coaja de lămâie și vanilia. Adaugă ouăle, zahărul, drojdia activată și laptele călduț. Frământă 8–10 minute, până când aluatul începe să fie elastic.

Adaugă untul topit treptat și frământă încă 5–6 minute. Aluatul trebuie să fie moale, dar să se desprindă de mâini.

3) Dospirea aluatului de pască

Acoperă bolul și lasă aluatul la dospit 60–90 de minute, până își dublează volumul.

Umplutură de pască cu brânză dulce: rețetă pas cu pas

Într-un bol mare:

amestecă brânza cu zahărul și un praf de sare

adaugă ouăle, smântâna, vanilia și coaja de lămâie

încorporează grișul și stafidele

Lasă umplutura 10 minute să stea, ca grișul să absoarbă din umiditate și să lege compoziția.

Asamblare pască tradițională: cum se face forma clasică

Tapetează o tavă rotundă cu hârtie de copt și unge ușor marginile.

Din aluat:

păstrează o bucată pentru „împletitură”

întinde restul și pune-l ca bază în tavă, ridicând aluatul pe margini 3–4 cm

Împarte aluatul păstrat în două suluri și împletește-le, apoi așază împletitura pe margine, ca un cerc.

Toarnă umplutura în mijloc și nivelează.

Unge împletitura și marginile cu ou bătut.

Coacere pască tradițională la cuptor: timp și temperatură

Încălzește cuptorul la 170–175°C.

Coace pasca:

50–60 de minute, până când marginile sunt rumene și umplutura este fermă

Dacă se rumenește prea repede, acoperă lejer cu hârtie de copt în ultimele 15–20 de minute.

Un semn bun: umplutura nu trebuie să tremure; poate fi ușor moale în centru, dar se întărește la răcire.

Cum se răcește pasca pentru felii frumoase

Lasă pasca 20 de minute în tavă, apoi scoate-o și las-o să se răcească complet pe un grătar.

Ideal este să o tai după 3–4 ore, sau chiar a doua zi. Textura devine mai bună și felia arată mai curat.

Pască tradițională: păstrare la frigider

Păstreaz-o la frigider, acoperită, 3–4 zile. Pentru servire, scoate pasca cu 15 minute înainte, ca aroma să fie mai plăcută și aluatul să nu fie rece.

Greșeli frecvente la pască și cum le eviți

brânză prea apoasă: umplutura rămâne moale; scurge brânza înainte

prea mult griș: umplutura devine mai uscată; păstrează cantitatea recomandată

cuptor prea fierbinte: pasca se rumenește rapid și poate crăpa; coace la 170–175°C

tăiere prea devreme: umplutura nu este așezată; las-o să se răcească complet

Foto main: Shutterstock.com