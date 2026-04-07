În varianta clasică, are un aluat dospit, ușor dulce, și o umplutură de brânză dulce cu ouă, stafide și vanilie. Dacă este făcută corect, pasca iese cu margini rumene, brânză bine legată, dar fragedă, și se taie frumos după răcire.
Mai jos găsești o rețetă de pască tradițională, cu pași clari și cantități potrivite pentru o tavă rotundă, astfel încât să iasă reușită chiar și dacă nu o faci în fiecare an.
Pască tradițională: ce o face să iasă reușită, fără crăpături și fără umplutură uscată
Două detalii contează foarte mult:
- aluatul trebuie dospit suficient, ca să fie pufos și să susțină umplutura
- umplutura trebuie să fie bine legată, dar să păstreze umiditate; asta se obține din brânză potrivită, ouă și cantitatea corectă de griș
Un alt pas util este răcirea completă înainte de tăiere. Pasca se așază pe măsură ce se răcește și se feliază mult mai frumos.
Ingrediente pentru pască tradițională (tavă rotundă 24–26 cm)
Pentru aluatul de pască
- 500 g făină
- 25 g drojdie proaspătă (sau 7 g drojdie uscată)
- 250 ml lapte călduț
- 80–100 g zahăr
- 2 ouă
- 80 g unt topit (sau 70 ml ulei, dacă preferi)
- 1 praf de sare
- coaja rasă de la 1 lămâie
- 1 plic zahăr vanilat sau 1 linguriță extract de vanilie
Pentru umplutura de brânză
- 700 g brânză de vaci bine scursă
- 150 g zahăr (ajustezi după gust)
- 4 ouă
- 100 g smântână (sau iaurt grecesc)
- 80 g stafide (opțional)
- 60 g griș
- 1 plic zahăr vanilat sau vanilie
- coaja rasă de la 1 lămâie
- 1 praf de sare
Pentru uns:
- 1 ou bătut (pentru margini)
Cum pregătești brânza pentru pască: pasul care evită o umplutură prea apoasă
Brânza de vaci trebuie să fie bine scursă. Dacă este prea umedă, umplutura poate rămâne moale și se poate crăpa la copt.
Dacă brânza este apoasă:
- pune-o într-o sită 30–60 de minute
- sau preseaz-o ușor într-un tifon curat
Acest pas îți dă o umplutură mai legată și o pască mai stabilă.
Aluat de pască tradițional: rețetă pas cu pas
1) Activezi drojdia
Într-un bol, amestecă drojdia cu 1 lingură zahăr și 2–3 linguri lapte călduț. Lasă 10 minute, până începe să facă spumă.
2) Prepari aluatul
Într-un bol mare, pune făina, sarea, coaja de lămâie și vanilia. Adaugă ouăle, zahărul, drojdia activată și laptele călduț. Frământă 8–10 minute, până când aluatul începe să fie elastic.
Adaugă untul topit treptat și frământă încă 5–6 minute. Aluatul trebuie să fie moale, dar să se desprindă de mâini.
3) Dospirea aluatului de pască
Acoperă bolul și lasă aluatul la dospit 60–90 de minute, până își dublează volumul.
Umplutură de pască cu brânză dulce: rețetă pas cu pas
Într-un bol mare:
- amestecă brânza cu zahărul și un praf de sare
- adaugă ouăle, smântâna, vanilia și coaja de lămâie
- încorporează grișul și stafidele
Lasă umplutura 10 minute să stea, ca grișul să absoarbă din umiditate și să lege compoziția.
Asamblare pască tradițională: cum se face forma clasică
Tapetează o tavă rotundă cu hârtie de copt și unge ușor marginile.
Din aluat:
- păstrează o bucată pentru „împletitură”
- întinde restul și pune-l ca bază în tavă, ridicând aluatul pe margini 3–4 cm
Împarte aluatul păstrat în două suluri și împletește-le, apoi așază împletitura pe margine, ca un cerc.
Toarnă umplutura în mijloc și nivelează.
Unge împletitura și marginile cu ou bătut.
Coacere pască tradițională la cuptor: timp și temperatură
Încălzește cuptorul la 170–175°C.
Coace pasca:
- 50–60 de minute, până când marginile sunt rumene și umplutura este fermă
Dacă se rumenește prea repede, acoperă lejer cu hârtie de copt în ultimele 15–20 de minute.
Un semn bun: umplutura nu trebuie să tremure; poate fi ușor moale în centru, dar se întărește la răcire.
Cum se răcește pasca pentru felii frumoase
Lasă pasca 20 de minute în tavă, apoi scoate-o și las-o să se răcească complet pe un grătar.
Ideal este să o tai după 3–4 ore, sau chiar a doua zi. Textura devine mai bună și felia arată mai curat.
Pască tradițională: păstrare la frigider
Păstreaz-o la frigider, acoperită, 3–4 zile. Pentru servire, scoate pasca cu 15 minute înainte, ca aroma să fie mai plăcută și aluatul să nu fie rece.
Greșeli frecvente la pască și cum le eviți
- brânză prea apoasă: umplutura rămâne moale; scurge brânza înainte
- prea mult griș: umplutura devine mai uscată; păstrează cantitatea recomandată
- cuptor prea fierbinte: pasca se rumenește rapid și poate crăpa; coace la 170–175°C
- tăiere prea devreme: umplutura nu este așezată; las-o să se răcească complet
