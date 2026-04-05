Friptură de miel la cuptor pentru masa de Paște: rețetă tradițională românească, gustoasă și fragedă

6 Aprilie 2026 publicat în Retete culinare
Pe masa de Paște, friptura de miel este unul dintre preparatele care țin loc de „fel principal” în multe familii.

În varianta tradițională, mielul se gătește la cuptor, cu usturoi, vin, verdețuri și condimente simple, astfel încât carnea să iasă fragedă, iar mirosul să fie plăcut, nu înțepător. Dacă respecți pașii de mai jos, friptura se taie ușor, rămâne suculentă și are crustă rumenă.

Rețeta este potrivită pentru pulpă sau spată de miel și merge foarte bine cu garnituri românești de Paște: cartofi copți, salată verde cu ridichi și ceapă verde, ori o salată de varză.

Friptură de miel la cuptor pentru Paște: cum obții carne fragedă și gust bun

Carnea de miel iese bine când:

  • este marinată suficient, ca usturoiul și verdețurile să pătrundă
  • se gătește mai întâi acoperită, ca să se frăgezească
  • se rumenește la final, ca să capete crustă

O altă idee utilă este să folosești vin alb sec și lămâie în marinadă, pentru gust și miros mai plăcut.

Ingrediente pentru friptură de miel la cuptor (6–8 porții)

  • 2–2,5 kg pulpă sau spată de miel
  • 8–10 căței de usturoi
  • 3 linguri ulei de măsline (sau ulei de floarea-soarelui)
  • 200 ml vin alb sec
  • zeama de la ½ lămâie (opțional, dar recomandat)
  • 1 lingură muștar (opțional)
  • 1 linguriță cimbru uscat
  • 1 linguriță rozmarin (opțional)
  • 2 foi de dafin
  • sare și piper, după gust
  • 300–400 ml apă sau supă
  • 1 legătură pătrunjel, pentru final

Opțional, pentru tavă:

  • 1 kg cartofi, tăiați în bucăți mari
  • 2 cepe, tăiate felii groase

Marinadă pentru friptură de miel: pasul care schimbă gustul

Zdrobește usturoiul și amestecă-l cu ulei, sare, piper, cimbru, vin și zeamă de lămâie. Dacă folosești muștar, îl pui acum; ajută la gust și la frăgezire.

Crestează ușor carnea în câteva locuri și masează marinada peste tot, inclusiv în tăieturi. Acoperă și lasă la frigider:

  • minimum 2 ore
  • ideal 8–12 ore, peste noapte

Înainte de gătire, scoate carnea din frigider cu 30–40 de minute, ca să ajungă spre temperatura camerei.

Friptură de miel la cuptor: rețeta pas cu pas

1) Pregătești tava și cuptorul

Încălzește cuptorul la 180°C. Așază carnea în tavă. Dacă folosești cartofi și ceapă, pune-le în jur, amestecate cu puțin ulei, sare și piper.

Adaugă 300–400 ml apă sau supă și foile de dafin.

2) Coacere acoperită pentru carne fragedă

Acoperă tava cu folie sau capac și coace:

  • 90 de minute la 180°C

În acest timp, carnea se frăgezește. Dacă lichidul scade prea mult, completează cu puțină apă fierbinte.

3) Coacere fără folie pentru crustă rumenă

Îndepărtează folia și crește temperatura la 200°C. Unge carnea cu sosul din tavă și mai coace:

  • 25–35 de minute

În acest interval, întoarce carnea o dată și stropește-o cu sos. Așa obții rumenire frumoasă și gust mai bun.

Un semn că este gata: carnea se desprinde ușor cu furculița, iar suprafața este rumenă.

4) Odihna fripturii înainte de tăiere

Scoate friptura din cuptor și las-o 15–20 de minute să se odihnească. Acest pas ajută carnea să rămână suculentă și să se taie frumos.

Sos pentru friptură de miel: cum îl faci rapid din zeama din tavă

Strecoară zeama din tavă într-o crăticioară, dacă vrei un sos mai fin. Lasă să fiarbă 5–7 minute, cât să scadă puțin. Gustă și ajustează de sare. Dacă îți place, poți adăuga un praf de piper și puțină zeamă de lămâie.

Garnituri românești pentru masa de Paște, lângă friptura de miel

Friptura de miel se potrivește foarte bine cu:

  • cartofi copți în tavă, făcuți lângă carne
  • salată verde cu ridichi și ceapă verde
  • salată de varză cu oțet
  • murături, dacă îți plac lângă carne

Pentru un aspect frumos, presară pătrunjel proaspăt tocat deasupra înainte de servire.

Friptură de miel: păstrare și reîncălzire

Se păstrează 2–3 zile la frigider, în recipient închis, cu puțin sos, ca să nu se usuce. La reîncălzire:

  • 10–12 minute la cuptor, la 170°C, acoperită
  • sau la foc mic, într-o cratiță, cu 2–3 linguri de sos

Greșeli frecvente la friptura de miel la cuptor și cum le eviți

  • carnea este gătită doar fără capac: se poate usca; coacerea acoperită este importantă
  • tava rămâne fără lichid: completează cu apă fierbinte, ca să nu se ardă sosul
  • tăiere imediat după cuptor: carnea pierde sucurile; odihna ajută mult
  • prea multe condimente: mielul are gust specific; condimentele trebuie să îl completeze, nu să îl acopere

Foto main: Shutterstock.com

