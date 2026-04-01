Dacă respecți câteva detalii simple, drobul iese legat, se taie frumos și are gust plăcut, fără miros puternic.
Mai jos găsești o rețetă tradițională de drob de miel, cu pași clari și cantități orientative pentru o tavă clasică.
Drob de miel: ce îl face să iasă gustos și să se taie frumos
Un drob reușit depinde de trei lucruri:
- organele sunt spălate bine și opărite corect, ca mirosul să fie discret
- verdețurile sunt din belșug, pentru aromă și prospețime
- compoziția este bine legată cu ouă și coaptă suficient, ca să nu rămână crudă la mijloc
Ingrediente pentru drob de miel (tavă 25–30 cm)
Pentru compoziție
- 1 set de organe de miel (ficat, inimă, plămâni, rinichi) – aproximativ 1–1,2 kg
- 1 legătură mare ceapă verde
- 1 legătură usturoi verde (sau 3–4 căței usturoi, dacă nu ai verde)
- 1 legătură mărar
- 1 legătură pătrunjel
- 5–6 ouă pentru compoziție
- 2–3 linguri ulei (pentru călit ceapa, opțional)
- sare și piper, după gust
Pentru mijloc (opțional, dar clasic)
- 3–4 ouă fierte tari
Pentru „învelit” drobul
- prapure de miel (dacă folosești varianta tradițională)
sau
- hârtie de copt (variantă practică)
Cum pregătești organele pentru drob: spălare și fierbere corectă
- Spală organele în 2–3 ape reci. La rinichi, taie-i în două și îndepărtează partea albă din interior, apoi clătește bine.
- Pune organele la fiert în apă rece cu puțină sare. Când începe să fiarbă, ia spuma.
- Fierbe 25–35 de minute, până când organele sunt fierte, dar nu excesiv. Ficatul se fierbe mai repede; dacă vrei să fii foarte atent, îl poți scoate cu 8–10 minute mai devreme.
- Scurge organele și lasă-le să se răcească. Păstrează puțin din zeama în care au fiert, dacă ai nevoie să corectezi textura compoziției.
Drob tradițional: cum toci organele pentru textura potrivită
După răcire, toacă organele:
- la cuțit, pentru o textură mai rustică
- la mașina de tocat, o singură dată, pentru textură uniformă
- sau combinat: o parte tocate fin, o parte tăiate cuburi mici
Textura este o chestiune de preferință, dar în rețeta tradițională se simt ușor bucățile.
Drob de miel: rețeta pas cu pas
1) Verdețurile pentru drob: cum le pregătești corect
Tocă mărunt ceapa verde, usturoiul verde, mărarul și pătrunjelul. Dacă vrei gust mai delicat de ceapă, poți căli ceapa verde 2–3 minute în puțin ulei, apoi o lași să se răcească. Dacă preferi gustul proaspăt, o folosești crudă.
2) Compoziția de drob: amestecare și asezonare
Într-un bol mare, pune organele tocate și verdețurile. Adaugă 5–6 ouă crude, sare și piper.
Amestecă bine. Compoziția trebuie să fie legată, dar nu lichidă. Dacă ți se pare prea uscată, poți adăuga 2–3 linguri din zeama în care au fiert organele. Dacă ți se pare prea moale, mai adaugă un ou sau mai lasă verdețurile să se scurgă bine înainte.
3) Ouăle fierte în mijloc: pasul clasic
Fierbe 3–4 ouă tari, curăță-le și păstrează-le întregi. Acestea se pun pe mijloc, după primul strat de compoziție.
4) Asamblare drob tradițional: prapure sau tavă cu hârtie
Dacă folosești prapure:
- spală-l în apă rece și lasă-l 10 minute în apă cu puțin oțet, apoi clătește
- tapetează tava cu prapure, lăsând margini care să acopere deasupra
Dacă folosești hârtie de copt:
- tapetează tava și unge ușor hârtia cu ulei
Pune jumătate din compoziție, așază ouăle fierte pe mijloc, apoi acoperă cu restul compoziției. Nivelează. Dacă ai prapure, pliază-l deasupra.
Timp de coacere pentru drob tradițional la cuptor
Încălzește cuptorul la 180°C.
Coace drobul:
- 45–55 de minute la 180°C, până când este rumen deasupra și bine legat
Dacă se rumenește prea repede, îl poți acoperi lejer cu hârtie de copt în ultimele 15 minute.
Un semn simplu că este gata: când îl scuturi ușor, nu „tremură” la mijloc, iar marginile sunt bine coapte.
Cum se servește drobul tradițional românesc
Drobul se taie cel mai frumos după ce se răcește și stă 20–30 de minute. Se servește cu:
- ridichi, ceapă verde, salată verde
- muștar sau hrean, după preferințe
- pâine bună, în porție moderată
Drob de miel: păstrare și reîncălzire
Se păstrează 3 zile la frigider, în recipient închis. Pentru reîncălzire, este suficient:
- 8–10 minute la cuptor, la 170–180°C, acoperit lejer
Greșeli frecvente la drob și cum le eviți
- organe fierte prea mult: drobul poate ieși mai uscat; fierberea moderată ajută
- prea puține verdețuri: gustul devine mai „greu”; verdețurile sunt esențiale
- compoziție prea moale: drobul se taie greu; scurge verdețurile și reglează cu ouă
- tăiere prea devreme: se sfărâmă; lasă-l să se așeze după cuptor
Încă din copilărie, cuvintele au fost lumea mea. Scriam povești, versuri, jurnale intime. Găseam în scris o modalitate de a mă exprima, de a înțelege lumea din jur și pe mine însămi.
Ca redactor,...
