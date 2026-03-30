Căpșunile au acel miros proaspăt, ușor dulce, care transformă orice desert într-o prăjitură „de sezon”.

În post, când renunți la ouă și lactate, o prăjitură cu căpșuni poate rămâne la fel de gustoasă, dacă alegi un aluat simplu, bine echilibrat, și folosești fructele corect, ca să nu lase prea mult suc.

Rețeta de mai jos este o prăjitură de post cu căpșuni, pufoasă și ușor umedă, cu aromă de vanilie și lămâie. Se face într-o tavă obișnuită și este potrivită atât pentru un desert de weekend, cât și pentru o zi în care vrei ceva dulce fără efort.

Prăjitură de post cu căpșuni: ce o face pufoasă fără ouă

În rețetele de post, aluatul iese pufos când:

folosești praf de copt și un lichid care ajută aerarea, precum apă minerală

nu amesteci excesiv după ce ai pus făina

fructele sunt așezate corect și, dacă sunt foarte zemoase, sunt pudrate cu puțină făină

Aceste detalii simple ajută prăjitura să crească frumos și să rămână plăcută la textură.

Ingrediente pentru prăjitură de post cu căpșuni (tavă 20 x 30 cm)

320 g făină

160–180 g zahăr (în funcție de cât de dulci sunt căpșunile)

1 plic praf de copt (10 g)

1 praf de sare

1 plic zahăr vanilat sau 1 linguriță extract de vanilie

300 ml apă minerală carbogazoasă

100 ml ulei

coaja rasă de la 1 lămâie (opțional, dar foarte bună)

350–400 g căpșuni

1 lingură făină pentru pudrat căpșunile (opțional)

Pentru decor (opțional)

zahăr pudră

câteva căpșuni proaspete, pentru servire

Cum pregătești căpșunile pentru prăjitură de post

Spală căpșunile rapid, scurge-le bine și îndepărtează codițele. Taie căpșunile în jumătăți sau sferturi, în funcție de mărime.

Dacă sunt foarte zemoase, amestecă-le ușor cu 1 lingură de făină. Acest truc ajută fructele să nu se ducă toate la fundul tăvii și reduce excesul de suc în aluat.

Prăjitură de post cu căpșuni: rețetă pas cu pas

1) Pregătești cuptorul și tava

Încălzește cuptorul la 180°C. Tapetează tava cu hârtie de copt sau unge-o ușor și pudrează cu făină.

2) Amesteci ingredientele uscate

Într-un bol mare, pune făina, zahărul, praful de copt, sarea și vanilia. Amestecă bine.

3) Adaugi lichidele și obții aluatul

Toarnă apa minerală și uleiul, apoi amestecă până când aluatul devine omogen. Adaugă coaja de lămâie, dacă folosești.

Amestecă doar cât să se lege. Dacă amesteci prea mult, prăjitura poate ieși mai densă.

4) Așezi căpșunile corect

Toarnă aluatul în tavă și nivelează. Așează căpșunile deasupra, cu partea tăiată în jos, apăsând foarte ușor. Nu le îngropa complet; este suficient să stea pe suprafață, pentru că se vor lăsa singure la copt.

5) Coacere pentru prăjitură de post pufoasă

Coace 30–35 de minute la 180°C. Verifică cu o scobitoare în zona fără fructe: dacă iese curată, prăjitura este gata.

Las-o 15 minute să se răcească în tavă, apoi scoate-o și las-o să se răcească complet înainte de tăiere.

Prăjitură de post cu căpșuni: cum o servești

Poți presăra deasupra puțin zahăr pudră, pentru aspect. Se servește foarte bine simplă, dar și alături de:

un ceai

cafea

un compot de fructe, în sezon rece

Pentru un desert mai „de vară”, o poți servi cu căpșuni proaspete tăiate, fără să adaugi nimic altceva.

Cum scazi caloriile în prăjitura de post cu căpșuni

Dacă vrei o variantă mai ușoară:

redu zahărul la 140–160 g

folosește 80 ml ulei în loc de 100 ml

pune mai multe căpșuni și păstrează aluatul într-un strat puțin mai subțire

Prăjitura rămâne gustoasă, dar devine mai potrivită pentru zilele în care vrei porții mai ușoare.

Prăjitură de post cu căpșuni: păstrare și prospețime

Se păstrează 2 zile la temperatura camerei, acoperită, sau 3 zile la frigider, în recipient închis. Pentru gust mai bun, scoate prăjitura cu 10 minute înainte de servire, ca să nu fie prea rece.

Greșeli frecvente la prăjitura de post cu fructe și cum le eviți

căpșuni prea ude: lasă-le la scurs și pudrează cu făină

amestecat excesiv: prăjitura poate ieși mai densă; amestecă doar cât să se lege

verificare prea devreme: deschiderea cuptorului în primele 20 de minute poate opri creșterea

tăiere prea rapidă: lasă prăjitura să se răcească, altfel se rupe și pare umedă