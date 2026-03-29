Rețetă de pâine de casă cu leurdă

Cum se face săpun de casă: rețeta completă + trucuri din laboratorul bunicii pentru săpun natural făcut acasă

Cum se face săpun de casă: rețeta completă + trucuri din laboratorul bunicii pentru săpun natural făcut acasă

9 Ianuarie 2026
Cum se face coliva tradițională din arpacaș: Ritualul sacru menit să ajute la trecerea sufletelor în lume de dincolo

Cum se face coliva tradițională din arpacaș: Ritualul sacru menit să ajute la trecerea sufletelor în lume de dincolo

28 Octombrie 2025
30 Martie 2026 publicat în Retete culinare
Pâine de casă cu leurdă, o rețetă simplă și hrănitoare, ideală pentru primăvară. Beneficiile leurdei, pași clari de preparare și valori nutriționale pentru un stil de viață echilibrat.

Primăvara aduce lumină, prospețime și o schimbare discretă în felul în care corpul și mintea caută echilibrul. În această perioadă, hrana capătă o dimensiune mai profundă, legată de ritm, simplitate și prezență. Pregătirea pâinii cu leurdă devine, astfel, un gest care încetinește timpul și readuce atenția către lucrurile esențiale. Frământatul, așteptarea și coacerea devin etape care construiesc răbdare și claritate, iar ingredientele simple își păstrează autenticitatea. În această combinație de făină, apă și verde crud se regăsesc tradiția și instinctul, într-o formă de hrană care susține atât nevoile fizice, cât și o stare interioară mai liniștită și mai coerentă.

Leurdă – verdele care curăță și revigorează

Leurda este una dintre primele plante care apar primăvara și are o forță regeneratoare profundă. Bogată în vitamina C, fier și compuși sulfuroși, susține detoxifierea organismului și stimulează sistemul imunitar. Consumul regulat ajută la reglarea tensiunii arteriale, îmbunătățește circulația și contribuie la echilibrul digestiv. Aroma sa ușor usturoiată activează simțurile și aduce o energie vie în preparate. Dincolo de proprietățile nutritive, leurda susține o stare de claritate și vitalitate, fiind asociată cu procesele naturale de reînnoire ale corpului.

Tarot Online: Previziuni și etalări zilnice. Cea mai bună rețetă de pâine fără gluten: pufoasă și delicioasă Cum se face pâine de casă proaspătă și pufoasă. Lasă-ți bucătăria învăluită de aroma de pâine coaptă Pâinea de casă din anii ’30, gustul care ne leagă de copilărie și de bucătăria bunicilor

Ingrediente pentru pâinea de casă cu leurdă

  • 500 g făină albă sau integrală
  • 300 ml apă călduță
  • 10 g drojdie proaspătă sau 4 g drojdie uscată
  • 1 linguriță sare
  • 1 lingură ulei de măsline
  • 1 legătură generoasă de leurdă (aprox. 50–70 g)
  • opțional: semințe (floarea-soarelui, dovleac, susan)

Mod de preparare pas cu pas

  1. Activarea drojdiei
    Drojdia se dizolvă în apă călduță și se lasă 5–10 minute până devine ușor spumoasă.
  2. Pregătirea aluatului
    Într-un bol mare se adaugă făina și sarea. Se toarnă drojdia activată și uleiul, apoi se amestecă până se formează un aluat omogen.
  3. Frământarea
    Aluatul se frământă timp de 10–15 minute, până devine elastic și ușor de modelat. Acest proces susține dezvoltarea glutenului și oferă structură pâinii.
  4. Adăugarea leurdei
    Leurda se spală bine, se toacă mărunt și se încorporează în aluat, frământând ușor pentru distribuire uniformă.
  5. Dospirea
    Aluatul se acoperă și se lasă la crescut într-un loc cald timp de 60–90 de minute, până își dublează volumul.
  6. Modelarea
    Se modelează pâinea în forma dorită și se așază într-o tavă tapetată cu hârtie de copt. Se mai lasă la crescut încă 20–30 de minute.
  7. Coacerea
    Se coace în cuptor preîncălzit la 180°C timp de 35–40 de minute, până capătă o crustă aurie și fermă.
  8. Răcirea
    Pâinea se lasă să se răcească complet înainte de tăiere, pentru a-și păstra textura și aroma.

Valoare nutrițională

Pentru o felie de aproximativ 60 g:

Cum să faci un chec pufos, aerat și parfumat – rețeta completă pentru un desert ca la mama acasă Sos tartar - rețeta clasică și variante moderne ale unui sos fin, desăvârșit  Afinele - bogate în antioxidanți remarcabili. Beneficii și proprietăți ale mărgelelor negre ale naturii
  • Calorii: ~130–150 kcal
  • Proteine: 4–5 g
  • Carbohidrați: 25–28 g
  • Grăsimi: 2–3 g
  • Fibre: 2–4 g

Valorile pot varia în funcție de tipul de făină și adaosuri.

Pâinea de casă cu leurdă reunește într-o formă simplă esența hranei conștiente: ingrediente curate, procese lente și o atenție care transformă gesturile obișnuite în experiențe reale. Odată cu primăvara, corpul caută echilibru și reîmprospătare. Leurda nu este doar plantă de sezon, ci formă de reconectare la ritmurile naturale ale vieții. Prepararea unei astfel de pâini creează un spațiu de liniște și claritate, în care hrana devine parte dintr-un mod de a trăi mai atent și mai ancorat.

Foto: A_Lein, Ingrid Balabanova/Shutterstock

Andreea Girleanu

Andreea Girleanu

Andreea este o prezență discretă, profund ancorată în universul introspecției și al studiului simbolic. Își petrece timpul într-un cadru liniștit, înconjurată de cărți, ceai și compania pisicii sale, alternând...

Articole populare

50+ cele mai frumoase mesaje de încurajare pentru momentele grele din viață

7 August 2024 - 9am.ro

Ce planuri are PKO Bank în România: cea mai mare bancă din Polonia are active cât 66% din tot sistemul bancar autohton

16 Ianuarie 2025 - futurebanking.ro

Sumă record cheltuită de utilizatorii OnlyFans în 2024. Câți bani au ajuns la proprietarul platformei

25 August 2025 - wall-street.ro

Un brand britanic de fish and chips intră pe piața din România. Cine este anteprenorul român care a făcut posibilă această „mișcare”

19 Decembrie 2025 - retail.ro

Test Drive Renault Clio 6 E-Tech: sustenabil și economic, dar și două neajunsuri

11 Februarie 2026 - green.start-up.ro

Trendurile care contează dacă ai un magazin online mic în 2026

23 Martie 2026 - start-up.ro

Ultimele episoade din Ana, mi-ai fost scrisă in ADN au RUPT audiența. Un moment șocant a schimbat complet cursul poveștii

27 Martie 2026 - kudika.ro

Titan Pumpkin Fest: sărbătoarea dovlecilor revine între 17 și 19 octombrie, în Parcul Titan

14 Octombrie 2025

PLANETA CRĂCIUN, TĂRÂMUL DE POVESTE CU TEMATICĂ DE SĂRBĂTORI DIN UNIVERSUL UNTOLD, SE DESCHIDE PE 21 NOIEMBRIE, ÎN PIAȚA UNIRII

19 Noiembrie 2025

Remediul natural care îți transformă părul atunci când produsele scumpe eșuează

31 Iulie 2025

Crize de plâns la copii: ce faci în 3 minute ca să se calmeze fără să țipi

28 Ianuarie 2026

Cum pui limite fără scandal: metoda blândă, dar fermă, pe înțelesul copiilor

4 Februarie 2026

Recomandat pentru tine

Bianca Drăgușanu, în mijlocul unui scandal uriaș: ce au descoperit polițiștii

Reședința de 68 milioane dolari a lui Jennifer Lopez și Ben Affleck, scoasă la vânzare: Vezi imagini exclusive

Nicki Minaj și-a anulat concertul la SAGA 2024: Află cum îți poți recupera banii

Anularea concertului Nicki Minaj la SAGA Festival stârnește val de ironii pe internet

Articole recomandate

Retete culinare

Ciulama de ciuperci – rețeta de post: gustoasă, aromată și sățioasă, cu sos cremos

10 Martie 2026
Retete culinare

Clătite de post: rețeta românească simplă, subțire și elastică, cu umpluturi de post

6 Martie 2026
Retete culinare

E post, dar îți e poftă de o rețetă cu gust de copilărie? Zacuscă cu vinete și ardei copți – cum să o prepari pas cu pas

3 Martie 2026
Retete culinare

Chiftele de post cu ciuperci la cuptor: crocante la exterior și moi la interior

26 Februarie 2026

