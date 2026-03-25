Mâncare de varză: rețetă de post simplă, gustoasă și sățioasă

Curry: Totul Despre curry, Rețete Delicioase cu Pui Curry și Curry de Pui

Curry: Totul Despre curry, Rețete Delicioase cu Pui Curry și Curry de Pui

14 August 2025
9 Aprilie 2025
26 Martie 2026 publicat în Retete culinare
IN ACEST ARTICOL:

Mâncarea de varză este una dintre cele mai cunoscute rețete românești pentru zilele de post.

Se face din ingrediente simple, se gătește într-o singură oală și are un avantaj important: dacă o lași să fiarbă încet, capătă gust bun și miros plăcut, iar varza devine moale, fără să se transforme în pastă.

În multe case, este genul de mâncare care se potrivește cu pâine sau mămăligă, cu murături alături sau cu ardei iute, după preferințe. Rețeta de mai jos este una clasică, de post, cu varză dulce, roșii și condimente românești, astfel încât să fie ușor de gătit și sigură ca rezultat.

Varză călită de post: de ce iese gustoasă dacă o gătești corect

Varza are nevoie de timp, nu de grabă. Gustul devine mai bun când:

  • ceapa este călită la foc mic până devine moale și ușor aurie
  • varza este frecată cu sare înainte, ca să se înmoaie mai repede
  • sosul de roșii este lăsat să scadă, ca mâncarea să nu fie apoasă
  • condimentele sunt puse cu măsură, ca să simți gustul de varză, nu doar boia sau piper

Ingrediente pentru mâncare de varză de post (6 porții)

  • 1 varză albă mare (aproximativ 1,5–1,8 kg)
  • 2 cepe mari, tocate fin
  • 2 morcovi, rași fin (opțional, dar recomandat pentru gust)
  • 3–4 linguri ulei
  • 700 ml suc de roșii gros sau roșii pasate
  • 1 lingură pastă de roșii (opțional, pentru gust mai concentrat)
  • 2 foi de dafin
  • 1 linguriță boia dulce
  • 1 linguriță cimbru uscat
  • sare și piper, după gust
  • 1 legătură mărar (opțional, dar foarte potrivit)
  • 200–300 ml apă, după nevoie

Pentru servire:

  • mămăligă sau pâine
  • murături
  • ardei iute, dacă îți place

Cum pregătești varza pentru mâncare: pas simplu care scurtează gătirea

Taie varza fideluță și pune-o într-un bol mare. Presară 1 linguriță de sare și freac-o ușor cu mâinile 1–2 minute, până începe să lase puțin suc și se înmoaie. Acest pas ajută varza să se gătească mai repede și să se așeze mai frumos în oală.

Dacă varza este foarte tare, poți lăsa bolul 10 minute înainte să o pui la gătit.

Mâncare de varză de post: rețetă pas cu pas

1) Ceapa și morcovul, baza pentru gust

Într-o oală mare, încălzește uleiul și adaugă ceapa. Gătește 8–10 minute la foc mic, până devine moale și ușor aurie. Adaugă morcovul ras și mai gătește 2–3 minute.

2) Varza: cum o gătești ca să nu fie apoasă

Adaugă varza treptat, amestecând. La început pare multă, dar scade pe măsură ce se înmoaie. Gătește 10 minute la foc mediu, amestecând din când în când, până când varza se lasă și începe să fie mai moale.

3) Roșiile și condimentele

Adaugă sucul de roșii, pasta de roșii (dacă folosești), foile de dafin, boiaua, cimbrul și piperul. Amestecă bine.

Dacă mâncarea pare prea densă, adaugă 200–300 ml apă. Scopul este ca varza să fiarbă în sos, nu să fie înecată.

4) Fierbere lentă pentru mâncare de varză gustoasă

Lasă mâncarea să fiarbă la foc mic 35–45 de minute, cu capac, amestecând din când în când. Spre final, poți lăsa capacul ușor întredeschis 10 minute, ca sosul să scadă.

Gustă și potrivește de sare. Adaugă mărarul tocat în ultimele 2–3 minute sau chiar la final, pentru miros mai plăcut.

Mâncare de varză de post la cuptor: cum o faci mai gustoasă (opțional)

Dacă vrei un gust mai bun și un sos mai legat, poți termina mâncarea la cuptor:

  • mută varza într-un vas termorezistent
  • dă la cuptor 20–25 minute la 190°C, fără capac, până când scade ușor și prinde rumenire discretă

Această variantă este foarte apreciată pentru că mâncarea devine mai concentrată, fără să adaugi nimic în plus.

Cum se servește mâncarea de varză în post

Se servește caldă și se potrivește foarte bine cu:

  • mămăligă
  • pâine simplă
  • murături, pentru gust acrișor
  • ardei iute, după preferințe

În zilele în care vrei o masă mai ușoară, o porție de varză cu o salată simplă de crudități poate fi o combinație foarte bună.

Mâncare de varză de post: păstrare și reîncălzire

Mâncarea de varză se păstrează 2–3 zile la frigider, în recipient închis. La reîncălzire, încălzește la foc mic și, dacă este nevoie, adaugă 2–3 linguri de apă, ca să revină la consistența potrivită.

A doua zi, gustul este adesea mai bun, pentru că aromele se așează.

Greșeli frecvente la mâncarea de varză și cum le eviți

  • ceapa nu este gătită suficient: gustul rămâne mai aspru; focul mic și timpul ajută
  • prea multă apă: mâncarea iese apoasă; adaugă treptat, doar cât este nevoie
  • fierbere prea scurtă: varza rămâne tare; las-o să fiarbă lent
  • prea multă boia: acoperă gustul de varză; pune cu măsură

Foto main: Shutterstock.com

Alma

Alma

Încă din copilărie, cuvintele au fost lumea mea. Scriam povești, versuri, jurnale intime. Găseam în scris o modalitate de a mă exprima, de a înțelege lumea din jur și pe mine însămi. 

