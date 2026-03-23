Sunt zile de post în care vrei o masă care să țină de foame, dar să nu îți ocupe toată seara în bucătărie.

În astfel de momente, chiftelele de năut la air fryer sunt o alegere foarte practică: ies rumene la exterior, moi în interior și se potrivesc ușor cu legume proaspete sau coapte. În plus, năutul este sățios, iar dacă adaugi un sos simplu de tahini cu lămâie, obții o masă completă, cu gust bun.

Rețeta de mai jos este gândită pentru un rezultat sigur. Nu are pași complicați și folosește ingrediente accesibile. Este potrivită atât pentru prânz, cât și pentru cină, inclusiv în pachet, a doua zi.

Chiftele de năut la air fryer: de ce ies reușite în post

În air fryer, chiftelele se gătesc cu foarte puțin ulei, dar prind rumenire frumoasă dacă amestecul este legat corect și dacă nu aglomerezi coșul. Năutul oferă consistență, iar legumele adăugate în compoziție cresc volumul și dau gust.

Ca să iasă bine, două lucruri sunt esențiale:

năutul trebuie scurs și uscat, ca amestecul să nu fie moale

compoziția trebuie lăsată câteva minute la odihnă, ca să se lege

Ingrediente pentru chiftele de năut la air fryer (18–20 bucăți)

Pentru chiftele

1 conservă năut (240 g scurs) sau 300 g năut fiert

1 ceapă mică, tocată fin

2 căței de usturoi

1 morcov mic, ras fin

½ dovlecel mic, ras și stors bine (opțional, dar foarte bun pentru gust)

60 g fulgi de ovăz măcinați fin sau pesmet

1 lingură amidon (porumb sau cartof), pentru legare

2 linguri pătrunjel tocat

1 linguriță chimion (opțional, dar recomandat)

1 linguriță boia dulce

sare și piper, după gust

1–2 linguri ulei (pentru compoziție și pentru pulverizat)

Pentru legume, la servire

castravete, roșii, ardei, frunze verzi (ce ai la îndemână)

opțional: legume coapte la air fryer (dovlecel, ardei, ceapă)

Pentru sos de tahini

2 linguri tahini

zeama de la ½ lămâie

3–5 linguri apă, adăugată treptat

sare, piper

1 cățel mic de usturoi ras fin (opțional)

Cum pregătești compoziția pentru chiftele de năut

1) Pregătirea năutului

Scurge năutul și clătește-l bine. Usucă-l cât poți, cu un prosop curat. Acest pas ajută mult la textura finală.

Pasează năutul grosier cu o furculiță sau pulsează-l scurt în blender. Este mai bine să rămână ușor grunjos decât să devină pastă.

2) Legume și legare

Într-un bol, amestecă năutul cu ceapa, usturoiul, morcovul ras și dovlecelul stors, dacă folosești. Adaugă pătrunjelul și condimentele.

Pune fulgii de ovăz măcinați (sau pesmetul) și amidonul, apoi amestecă bine. Lasă compoziția 10 minute, ca să se lege. Dacă ți se pare prea moale, mai adaugă 1–2 linguri de ovăz măcinat.

Chiftele de năut la air fryer: rețetă pas cu pas

1) Modelare

Umezește ușor palmele și formează chiftele mici, de mărimea unei nuci. Așază-le pe o farfurie și pulverizează foarte fin cu ulei.

2) Gătire la air fryer

Preîncălzește air fryer-ul 2–3 minute, dacă modelul tău permite.

Așază chiftelele în coș, într-un singur strat, fără să le înghesui.

Gătește:

190°C timp de 10 minute

întoarce chiftelele

încă 6–8 minute, până sunt rumene

Dacă vrei rumenire mai pronunțată, mai pulverizează foarte fin cu ulei după întoarcere.

Sos de tahini pentru chiftele de năut: cum îl faci în 2 minute

Într-un bol, amestecă tahini cu zeama de lămâie și sare. La început se îngroașă, este normal. Adaugă apă treptat, amestecând, până obții consistența dorită.

Dacă folosești usturoi, adaugă-l foarte puțin, ca să nu acopere gustul de tahini.

Chiftele de năut cu legume: cum le servești pentru o masă completă

Pentru prânz sau cină, o combinație simplă și echilibrată este:

5–6 chiftele

un bol mare de legume crude sau coapte

1–2 linguri sos de tahini

Legumele oferă volum și prospețime, iar sosul completează gustul. Dacă vrei o masă și mai sățioasă, poți adăuga o porție mică de orez sau o lipie integrală.

Chiftele de năut: păstrare și reîncălzire

Se păstrează 3 zile la frigider, în cutie închisă. Pentru reîncălzire, air fryer-ul este foarte potrivit:

3–4 minute la 180°C

În felul acesta, chiftelele își păstrează rumenirea și nu devin moi.

Greșeli frecvente la chiftele de năut la air fryer și cum le eviți

năutul nu este uscat: compoziția devine moale și chiftelele se desfac

coșul este aglomerat: nu se rumenesc uniform

compoziția nu este lăsată să stea: ovăzul nu apucă să lege

prea mult tahini în sos fără apă: devine prea gros; subțiază treptat

