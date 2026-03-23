Mâncare de urzici românească: rețetă tradițională cu usturoi, simplă și gustoasă

Mâncare de urzici românească: rețetă tradițională cu usturoi, simplă și gustoasă

20 Martie 2026
Hummus: rețeta clasică de post, cremoasă și gustoasă, gata în 10 minute

Hummus: rețeta clasică de post, cremoasă și gustoasă, gata în 10 minute

19 Martie 2026
24 Martie 2026 publicat în Retete culinare
IN ACEST ARTICOL:

Sunt zile de post în care vrei o masă care să țină de foame, dar să nu îți ocupe toată seara în bucătărie.

În astfel de momente, chiftelele de năut la air fryer sunt o alegere foarte practică: ies rumene la exterior, moi în interior și se potrivesc ușor cu legume proaspete sau coapte. În plus, năutul este sățios, iar dacă adaugi un sos simplu de tahini cu lămâie, obții o masă completă, cu gust bun.

Rețeta de mai jos este gândită pentru un rezultat sigur. Nu are pași complicați și folosește ingrediente accesibile. Este potrivită atât pentru prânz, cât și pentru cină, inclusiv în pachet, a doua zi.

Chiftele de năut la air fryer: de ce ies reușite în post

În air fryer, chiftelele se gătesc cu foarte puțin ulei, dar prind rumenire frumoasă dacă amestecul este legat corect și dacă nu aglomerezi coșul. Năutul oferă consistență, iar legumele adăugate în compoziție cresc volumul și dau gust.

Ca să iasă bine, două lucruri sunt esențiale:

  • năutul trebuie scurs și uscat, ca amestecul să nu fie moale
  • compoziția trebuie lăsată câteva minute la odihnă, ca să se lege

Ingrediente pentru chiftele de năut la air fryer (18–20 bucăți)

Pentru chiftele

  • 1 conservă năut (240 g scurs) sau 300 g năut fiert
  • 1 ceapă mică, tocată fin
  • 2 căței de usturoi
  • 1 morcov mic, ras fin
  • ½ dovlecel mic, ras și stors bine (opțional, dar foarte bun pentru gust)
  • 60 g fulgi de ovăz măcinați fin sau pesmet
  • 1 lingură amidon (porumb sau cartof), pentru legare
  • 2 linguri pătrunjel tocat
  • 1 linguriță chimion (opțional, dar recomandat)
  • 1 linguriță boia dulce
  • sare și piper, după gust
  • 1–2 linguri ulei (pentru compoziție și pentru pulverizat)

Pentru legume, la servire

  • castravete, roșii, ardei, frunze verzi (ce ai la îndemână)
  • opțional: legume coapte la air fryer (dovlecel, ardei, ceapă)

Pentru sos de tahini

  • 2 linguri tahini
  • zeama de la ½ lămâie
  • 3–5 linguri apă, adăugată treptat
  • sare, piper
  • 1 cățel mic de usturoi ras fin (opțional)

Cum pregătești compoziția pentru chiftele de năut

1) Pregătirea năutului

Scurge năutul și clătește-l bine. Usucă-l cât poți, cu un prosop curat. Acest pas ajută mult la textura finală.

Pasează năutul grosier cu o furculiță sau pulsează-l scurt în blender. Este mai bine să rămână ușor grunjos decât să devină pastă.

2) Legume și legare

Într-un bol, amestecă năutul cu ceapa, usturoiul, morcovul ras și dovlecelul stors, dacă folosești. Adaugă pătrunjelul și condimentele.

Pune fulgii de ovăz măcinați (sau pesmetul) și amidonul, apoi amestecă bine. Lasă compoziția 10 minute, ca să se lege. Dacă ți se pare prea moale, mai adaugă 1–2 linguri de ovăz măcinat.

Chiftele de năut la air fryer: rețetă pas cu pas

1) Modelare

Umezește ușor palmele și formează chiftele mici, de mărimea unei nuci. Așază-le pe o farfurie și pulverizează foarte fin cu ulei.

2) Gătire la air fryer

Preîncălzește air fryer-ul 2–3 minute, dacă modelul tău permite.

Așază chiftelele în coș, într-un singur strat, fără să le înghesui.

Gătește:

  • 190°C timp de 10 minute
  • întoarce chiftelele
  • încă 6–8 minute, până sunt rumene

Dacă vrei rumenire mai pronunțată, mai pulverizează foarte fin cu ulei după întoarcere.

Sos de tahini pentru chiftele de năut: cum îl faci în 2 minute

Într-un bol, amestecă tahini cu zeama de lămâie și sare. La început se îngroașă, este normal. Adaugă apă treptat, amestecând, până obții consistența dorită.

Dacă folosești usturoi, adaugă-l foarte puțin, ca să nu acopere gustul de tahini.

Chiftele de năut cu legume: cum le servești pentru o masă completă

Pentru prânz sau cină, o combinație simplă și echilibrată este:

  • 5–6 chiftele
  • un bol mare de legume crude sau coapte
  • 1–2 linguri sos de tahini

Legumele oferă volum și prospețime, iar sosul completează gustul. Dacă vrei o masă și mai sățioasă, poți adăuga o porție mică de orez sau o lipie integrală.

Chiftele de năut: păstrare și reîncălzire

Se păstrează 3 zile la frigider, în cutie închisă. Pentru reîncălzire, air fryer-ul este foarte potrivit:

  • 3–4 minute la 180°C

În felul acesta, chiftelele își păstrează rumenirea și nu devin moi.

Greșeli frecvente la chiftele de năut la air fryer și cum le eviți

  • năutul nu este uscat: compoziția devine moale și chiftelele se desfac
  • coșul este aglomerat: nu se rumenesc uniform
  • compoziția nu este lăsată să stea: ovăzul nu apucă să lege
  • prea mult tahini în sos fără apă: devine prea gros; subțiază treptat

Foto main: Shutterstock.com

Alma

Alma

Mai multe despre Alma

Încă din copilărie, cuvintele au fost lumea mea. Scriam povești, versuri, jurnale intime. Găseam în scris o modalitate de a mă exprima, de a înțelege lumea din jur și pe mine însămi. 

Ca redactor,...

Abonează-te pe
Mâncare de urzici românească: rețetă tradițională cu usturoi, simplă și gustoasă

Articolul precedent

Mâncare de urzici românească: rețetă...

Articole populare

50+ cele mai frumoase mesaje de încurajare pentru momentele grele din viață

7 August 2024 - 9am.ro

Ce planuri are PKO Bank în România: cea mai mare bancă din Polonia are active cât 66% din tot sistemul bancar autohton

16 Ianuarie 2025 - futurebanking.ro

Sumă record cheltuită de utilizatorii OnlyFans în 2024. Câți bani au ajuns la proprietarul platformei

25 August 2025 - wall-street.ro

Un brand britanic de fish and chips intră pe piața din România. Cine este anteprenorul român care a făcut posibilă această „mișcare”

19 Decembrie 2025 - retail.ro

Test Drive Renault Clio 6 E-Tech: sustenabil și economic, dar și două neajunsuri

11 Februarie 2026 - green.start-up.ro

Cum devii relevant când ai o afacere pentru Generația Z

16 Martie 2026 - start-up.ro

Scandal la Circul Metropolitan din București, după un spectacol controversat. Tricolorul, folosit în streaptease

23 Martie 2026 - kudika.ro

Clătite de post: rețeta românească simplă, subțire și elastică, cu umpluturi de post

6 Martie 2026

E post, dar îți e poftă de o rețetă cu gust de copilărie? Zacuscă cu vinete și ardei copți – cum să o prepari pas cu pas

3 Martie 2026

Chiftele de post cu ciuperci la cuptor: crocante la exterior și moi la interior

26 Februarie 2026

Când ți-e foame, dar te grăbești: 3 rețete delicioase în 15 minute la air fryer

25 Februarie 2026

Rețetă mănăstirească de iahnie de fasole: gustoasă, sățioasă și potrivită pentru zilele de post

24 Februarie 2026

Recomandat pentru tine

Bianca Drăgușanu, în mijlocul unui scandal uriaș: ce au descoperit polițiștii

Reședința de 68 milioane dolari a lui Jennifer Lopez și Ben Affleck, scoasă la vânzare: Vezi imagini exclusive

Nicki Minaj și-a anulat concertul la SAGA 2024: Află cum îți poți recupera banii

Anularea concertului Nicki Minaj la SAGA Festival stârnește val de ironii pe internet

Articole recomandate

Retete culinare

E post, dar îți e poftă de o rețetă cu gust de copilărie? Zacuscă cu vinete și ardei copți – cum să o prepari pas cu pas

3 Martie 2026
Retete culinare

Chiftele de post cu ciuperci la cuptor: crocante la exterior și moi la interior

26 Februarie 2026
Retete culinare

Când ți-e foame, dar te grăbești: 3 rețete delicioase în 15 minute la air fryer

25 Februarie 2026
Retete culinare

Rețetă mănăstirească de iahnie de fasole: gustoasă, sățioasă și potrivită pentru zilele de post

24 Februarie 2026

ABONARE NEWSLETTER

Bucură-te de cele mai frumoase articole Garbo și pe email!

Setari Cookie-uri