Mâncare de urzici românească: rețetă tradițională cu usturoi, simplă și gustoasă

20 Martie 2026 publicat în Retete culinare
IN ACEST ARTICOL:

Urzicile sunt una dintre cele mai așteptate mâncăruri de primăvară în bucătăria românească. Au gust ușor amărui, miros verde, proaspăt, și se potrivesc perfect cu usturoi și mămăligă.

Dacă sunt pregătite corect, ies gustoase și fine, fără fibre tari, iar sosul se leagă frumos, exact cum se face în multe case, de la bunici încoace.

Rețeta de mai jos este una clasică: mâncare de urzici cu usturoi, îngroșată ușor cu făină, potrivită atât pentru post, cât și pentru zilele în care vrei o masă ușoară și consistentă.

Mâncare de urzici: cum alegi și cum cureți urzicile corect

Urzicile cele mai potrivite pentru mâncare sunt cele tinere, cu frunze mici și moi. Dacă sunt foarte mari, pot fi mai fibroase.

La curățare, folosește mănuși și:

  • îndepărtează tulpinile groase și frunzele foarte bătrâne

  • clătește urzicile în mai multe ape, ca să elimini nisipul

  • lasă-le la scurs într-o sită

Acest pas contează mult pentru textura finală.

Ingrediente pentru rețetă românească de urzici (4 porții)

  • 600–800 g urzici proaspete (sau 300–400 g urzici congelate)

  • 1 ceapă mică, tocată fin (opțional, dar recomandată)

  • 4–5 căței de usturoi

  • 2 linguri ulei

  • 2 linguri făină

  • 500–600 ml apă (sau zeama în care au fiert urzicile)

  • sare, după gust

  • piper (opțional)

  • 1 lingură zeamă de lămâie (opțional, pentru gust mai echilibrat)

Pentru servire:

  • mămăligă

  • mujdei (opțional) sau usturoi zdrobit în plus, după preferințe

Cum fierbi urzicile: pasul care le face fragede

Pune o oală cu apă la fiert și adaugă puțină sare. Când apa clocotește, pune urzicile și fierbe-le:

  • 3–4 minute pentru urzici tinere

  • 5–6 minute dacă sunt mai mature

Scoate urzicile și păstrează o parte din zeama în care au fiert. Scurge urzicile bine și toacă-le mărunt, cu cuțitul, sau pasează-le scurt, dacă vrei o textură mai fină.

Rețetă de urzici cu usturoi: pas cu pas

1) Ceapă gătită ușor pentru gust mai bun

Într-o cratiță, încălzește uleiul și adaugă ceapa. Gătește 5–6 minute la foc mic, până devine moale. Dacă preferi urzicile fără ceapă, poți să sari acest pas și să treci direct la urzici.

2) Roux simplu: cum legi mâncarea fără cocoloașe

Adaugă făina peste ceapă și amestecă 1 minut, ca să se gătească ușor.

Toarnă treptat 400–500 ml din zeama de la urzici, amestecând continuu, până obții un sos legat și neted.

3) Adaugi urzicile și fierbi scurt

Pune urzicile tocate în sos și amestecă. Lasă să fiarbă la foc mic 6–8 minute, cât să se combine gusturile și să se lege.

Dacă mâncarea este prea groasă, mai adaugă puțină zeamă. Dacă este prea subțire, mai las-o 2–3 minute să scadă.

4) Usturoiul la final, pentru miros plăcut

Zdrobește usturoiul cu puțină sare și adaugă-l în cratiță după ce ai oprit focul sau în ultimele 30 de secunde de fierbere. Așa păstrezi mirosul plăcut, fără note amare.

Dacă vrei, adaugă și zeamă de lămâie, foarte puțin, pentru echilibru.

Cum se servesc urzicile

Urzicile se servesc calde, cu mămăligă. În multe zone, se pun lângă ele și:

  • pește prăjit sau la cuptor (în zilele cu dezlegare)

  • ou ochi (în afara postului)

  • mujdei, dacă îți place usturoiul mai puternic

În varianta de post, mămăliga este în continuare cea mai potrivită completare.

Urzici: păstrare și reîncălzire

Se păstrează 2 zile la frigider, în recipient închis. La reîncălzire, încălzește la foc mic și adaugă 2–3 linguri de apă, dacă s-au îngroșat.

Greșeli frecvente la mâncarea de urzici și cum le eviți

  • urzicile nu sunt spălate bine: poate rămâne nisip

  • fierbere prea lungă: urzicile își pierd gustul și culoarea

  • usturoiul pus prea devreme: mirosul devine mai înțepător și poate prinde gust amar

  • prea multă făină: mâncarea devine grea; păstrează cantitatea și ajustează cu zeamă

Foto: Shutterstock.com

Alma

Încă din copilărie, cuvintele au fost lumea mea. Scriam povești, versuri, jurnale intime. Găseam în scris o modalitate de a mă exprima, de a înțelege lumea din jur și pe mine însămi. 

Ca redactor,...

Abonează-te pe
Hummus: rețeta clasică de post, cremoasă și gustoasă, gata în 10 minute

Articolul precedent

Hummus: rețeta clasică de post,...

ABONARE NEWSLETTER

Bucură-te de cele mai frumoase articole Garbo și pe email!

Setari Cookie-uri