Hummus: rețeta clasică de post, cremoasă și gustoasă, gata în 10 minute

19 Martie 2026 publicat în Retete culinare
IN ACEST ARTICOL:

Hummusul este una dintre cele mai bune alegeri în post atunci când vrei o gustare sățioasă, simplă și ușor de combinat cu legume, lipie sau salate.

Se face rapid, din ingrediente accesibile, și îți oferă o bază foarte practică pentru multe mese: îl poți întinde pe pâine, îl poți folosi ca sos pentru boluri sau îl poți pune lângă legume crocante, când ai poftă de ronțăit.

Rețeta de mai jos este varianta clasică, reușită, cu gust plăcut de năut și lămâie, cu usturoi în cantitate moderată și cu o textură cremoasă, fără să fie grea.

Hummus de post: de ce iese cremos dacă respecți câteva detalii

Un hummus bun depinde de trei lucruri:

  • năut bine scurs și clătit

  • tahini de calitate, care leagă și dă gust

  • mixare suficientă, cu apă rece sau cuburi de gheață, ca să iasă mai fin

Lămâia și usturoiul se adaugă treptat, pentru echilibru. Astfel obții un hummus gustos, fără să fie prea acru sau prea iute.

Ingrediente pentru hummus de post (4 porții)

  • 1 conservă năut (240 g scurs) sau 300 g năut fiert

  • 2 linguri tahini (pastă de susan)

  • zeama de la ½–1 lămâie (după gust)

  • 1–2 căței de usturoi

  • 2–3 linguri ulei de măsline

  • ½ linguriță chimion măcinat (opțional, dar recomandat)

  • sare, după gust

  • 3–6 linguri apă rece (pentru consistență)

Pentru servire (opțional)

  • boia dulce sau boia afumată

  • pătrunjel

  • semințe de susan

  • câteva năuturi întregi

Cum faci hummus de post: rețetă pas cu pas, în 10 minute

1) Pregătești năutul pentru hummus

Scurge năutul din conservă și clătește-l bine cu apă rece. Dacă ai timp, poți îndepărta o parte din pielițe, ca să obții o textură și mai fină, însă nu este obligatoriu.

2) Mixezi tahini cu lămâie, pentru o bază mai fină

În blender sau robot, pune tahini și zeama de lămâie. Mixează 20–30 de secunde. Această etapă ajută la o textură mai cremoasă.

3) Adaugi năutul și condimentele

Pune năutul, usturoiul, sarea și chimionul. Mixează 1 minut. Oprește, răzuiește marginile, apoi mai mixează.

4) Ajustezi textura cu apă rece

Adaugă apă rece treptat, câte 1–2 linguri, și mixează până când hummusul devine fin și cremos. În funcție de blender și de năut, pot fi necesare 3–6 linguri de apă.

5) Adaugi uleiul de măsline și finalizezi

Toarnă uleiul de măsline și mai mixează 20–30 de secunde. Gustă și ajustează: dacă vrei mai multă aciditate, adaugă puțină lămâie; dacă vrei mai mult gust de usturoi, adaugă foarte puțin, treptat.

Hummus de post: cum îl servești ca să fie o masă completă

Hummusul este foarte versatil. Îl poți servi:

  • cu bastonașe de morcov, castravete și ardei

  • cu lipie integrală sau pâine prăjită, în porție moderată

  • lângă o salată mare, ca element sățios

  • în boluri, alături de legume coapte și verdețuri

Pentru o masă de post mai echilibrată, combinația hummus + multe legume este foarte potrivită: ai fibre, ai sațietate și ai gust.

Hummus de post: cum îl faci mai ușor, cu mai puține calorii

Dacă vrei să reduci caloriile, fără să pierzi textura:

  • folosește mai puțin ulei și completează cremozitatea cu apă rece

  • păstrează tahini în cantitate moderată, deoarece este concentrat caloric

  • servește hummusul cu legume, nu cu multă pâine sau lipie

Chiar și o porție mică de hummus poate fi suficientă dacă este însoțită de volum din crudități.

Hummus: păstrare la frigider și prospețime

Se păstrează 3–4 zile la frigider, în recipient închis. Pentru a nu se usca la suprafață, poți turna deasupra un strat foarte subțire de ulei de măsline.

Înainte de servire, amestecă ușor. Dacă s-a îngroșat, adaugă 1–2 linguri de apă și amestecă până revine la consistența dorită.

Greșeli frecvente la hummus și cum le eviți

  • prea puțină mixare: hummusul rămâne grunjos; mixează mai mult și folosește apă rece

  • prea mult usturoi: gustul devine iute; adaugă treptat

  • prea multă lămâie din prima: hummusul devine prea acru; ajustează la final

  • prea mult ulei: hummusul devine greu; folosește apă pentru cremozitate

Alma

