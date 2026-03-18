Se face rapid, din ingrediente accesibile, și îți oferă o bază foarte practică pentru multe mese: îl poți întinde pe pâine, îl poți folosi ca sos pentru boluri sau îl poți pune lângă legume crocante, când ai poftă de ronțăit.
Rețeta de mai jos este varianta clasică, reușită, cu gust plăcut de năut și lămâie, cu usturoi în cantitate moderată și cu o textură cremoasă, fără să fie grea.
Hummus de post: de ce iese cremos dacă respecți câteva detalii
Un hummus bun depinde de trei lucruri:
năut bine scurs și clătit
tahini de calitate, care leagă și dă gust
mixare suficientă, cu apă rece sau cuburi de gheață, ca să iasă mai fin
Lămâia și usturoiul se adaugă treptat, pentru echilibru. Astfel obții un hummus gustos, fără să fie prea acru sau prea iute.
Ingrediente pentru hummus de post (4 porții)
1 conservă năut (240 g scurs) sau 300 g năut fiert
2 linguri tahini (pastă de susan)
zeama de la ½–1 lămâie (după gust)
1–2 căței de usturoi
2–3 linguri ulei de măsline
½ linguriță chimion măcinat (opțional, dar recomandat)
sare, după gust
3–6 linguri apă rece (pentru consistență)
Pentru servire (opțional)
boia dulce sau boia afumată
pătrunjel
semințe de susan
câteva năuturi întregi
Cum faci hummus de post: rețetă pas cu pas, în 10 minute
1) Pregătești năutul pentru hummus
Scurge năutul din conservă și clătește-l bine cu apă rece. Dacă ai timp, poți îndepărta o parte din pielițe, ca să obții o textură și mai fină, însă nu este obligatoriu.
2) Mixezi tahini cu lămâie, pentru o bază mai fină
În blender sau robot, pune tahini și zeama de lămâie. Mixează 20–30 de secunde. Această etapă ajută la o textură mai cremoasă.
3) Adaugi năutul și condimentele
Pune năutul, usturoiul, sarea și chimionul. Mixează 1 minut. Oprește, răzuiește marginile, apoi mai mixează.
4) Ajustezi textura cu apă rece
Adaugă apă rece treptat, câte 1–2 linguri, și mixează până când hummusul devine fin și cremos. În funcție de blender și de năut, pot fi necesare 3–6 linguri de apă.
5) Adaugi uleiul de măsline și finalizezi
Toarnă uleiul de măsline și mai mixează 20–30 de secunde. Gustă și ajustează: dacă vrei mai multă aciditate, adaugă puțină lămâie; dacă vrei mai mult gust de usturoi, adaugă foarte puțin, treptat.
Hummus de post: cum îl servești ca să fie o masă completă
Hummusul este foarte versatil. Îl poți servi:
cu bastonașe de morcov, castravete și ardei
cu lipie integrală sau pâine prăjită, în porție moderată
lângă o salată mare, ca element sățios
în boluri, alături de legume coapte și verdețuri
Pentru o masă de post mai echilibrată, combinația hummus + multe legume este foarte potrivită: ai fibre, ai sațietate și ai gust.
Hummus de post: cum îl faci mai ușor, cu mai puține calorii
Dacă vrei să reduci caloriile, fără să pierzi textura:
folosește mai puțin ulei și completează cremozitatea cu apă rece
păstrează tahini în cantitate moderată, deoarece este concentrat caloric
servește hummusul cu legume, nu cu multă pâine sau lipie
Chiar și o porție mică de hummus poate fi suficientă dacă este însoțită de volum din crudități.
Hummus: păstrare la frigider și prospețime
Se păstrează 3–4 zile la frigider, în recipient închis. Pentru a nu se usca la suprafață, poți turna deasupra un strat foarte subțire de ulei de măsline.
Înainte de servire, amestecă ușor. Dacă s-a îngroșat, adaugă 1–2 linguri de apă și amestecă până revine la consistența dorită.
Greșeli frecvente la hummus și cum le eviți
prea puțină mixare: hummusul rămâne grunjos; mixează mai mult și folosește apă rece
prea mult usturoi: gustul devine iute; adaugă treptat
prea multă lămâie din prima: hummusul devine prea acru; ajustează la final
prea mult ulei: hummusul devine greu; folosește apă pentru cremozitate
Screening gratuit pentru cinci tipuri de cancer, disponibil pentru locuitorii județului Brașov
Sănătatea românilor, între percepție și realitate: 10% creștere a impactului bolilor cronice
Mii de copii din comunități vulnerabile vor primi produse de igienă orală și sesiuni de informare
Spune Lucrurilor pe Nume: campania care cere un lucru simplu - adevărul