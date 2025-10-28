Descoperă cartofii mov, un ingredient nutritiv și colorant, și 3 rețete simple și savuroase pentru a-i integra în meniul zilnic. Află și beneficiile lor pentru sănătate.

Cartofii mov sunt o varietate mai puțin cunoscută, dar extrem de interesantă din punct de vedere culinar și nutrițional. Gustul lor este similar cu cel al cartofilor clasici, însă textura este ușor mai densă, iar culoarea intensă le oferă un aspect spectaculos în farfurie. Acești cartofi conțin antocianine – pigmenți naturali care le dau nuanța mov și aduc multiple beneficii pentru sănătate.

1. Cartofi mov copți cu rozmarin și ulei de măsline

Ingrediente:

500 g cartofi mov

2 linguri ulei de măsline

1 linguriță sare de mare

1 linguriță rozmarin proaspăt sau uscat

Mod de preparare:

Spală bine cartofii și taie-i în cuburi sau felii. Amestecă-i cu uleiul de măsline, sarea și rozmarinul. Așază-i într-o tavă tapetată cu hârtie de copt și coace-i la 200°C timp de 25–30 de minute, până devin moi la interior și crocanți la exterior.

Acești cartofi copți sunt ideali ca garnitură pentru fripturi, pește sau ca snack sănătos.

2. Piure de cartofi mov cu unt și lapte

Ingrediente:

500 g cartofi mov

30 g unt

3 linguri lapte

sare, piper și nucșoară după gust

Mod de preparare:

Curăță și taie cartofii, apoi fierbe-i în apă cu sare până se înmoaie. Scurge-i și pasează-i cu unt și lapte până obții un piure cremos. Condimentează cu sare, piper și puțină nucșoară.

Acest piure are o culoare spectaculoasă și poate transforma o masă obișnuită într-un preparat festiv.

3. Supă-cremă de cartofi mov cu morcov și ghimbir

Ingrediente:

400 g cartofi mov

2 morcovi

1 ceapă mică

1 bucată mică de ghimbir proaspăt

1 litru supă de legume

sare, piper și ulei de măsline

smântână sau lapte de cocos pentru servire

Mod de preparare:

Călește ceapa și ghimbirul în ulei de măsline până devin moi. Adaugă morcovii și cartofii tăiați cuburi, apoi toarnă supa de legume. Fierbe la foc mic 20–25 de minute, până legumele sunt moi. Pasează totul cu blenderul până obții o cremă fină și condimentează după gust. Servește cu smântână sau lapte de cocos și crutoane crocante.

Această supă este reconfortantă, colorată și perfectă pentru zilele reci de toamnă sau iarnă.

Beneficiile cartofilor mov

Cartofii mov nu sunt doar frumoși în farfurie, ci și foarte sănătoși. Pigmenții lor naturali, antocianinele, au proprietăți antioxidante puternice, contribuind la protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ și reducerea inflamației.

Acești cartofi sunt bogați în fibre, ceea ce ajută digestia și menține senzația de sațietate pentru mai mult timp. Conținutul de vitamina C și potasiu sprijină sănătatea sistemului imunitar și reglarea tensiunii arteriale, iar carbohidrații cu eliberare lentă oferă energie de durată, fără creșteri bruște ale glicemiei.

Mai mult, consumul de cartofi mov poate contribui la sănătatea inimii și a ochilor, datorită combinației de vitamine, minerale și antioxidanți. Incorporarea lor în dieta zilnică este o metodă simplă de a aduce culoare, savoare și nutrienți importanți în alimentația ta.

Pixel-Shot/shutterstock; Mironov Vladimir/shuttersock, thaweerat/shutterstock, Amallia Eka/shutterstock

Melisa Radu Ultima actualizare: 28 Octombrie 2025 @ 03:10 Mai multe despre Melisa