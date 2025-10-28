Descoperă trei rețete rapide și savuroase cu cartofi dulci, o alternativă sănătoasă și colorată pentru mesele de zi cu zi. De la cartofi copți cu mirodenii la piure cremos și o supă de toamnă reconfortantă.

Cartofii dulci sunt una dintre cele mai versatile legume ale sezonului rece. Cu textura lor cremoasă și gustul ușor dulceag, se potrivesc perfect atât în preparate sărate, cât și în rețete dulci. În plus, sunt o sursă excelentă de fibre, vitamina A, potasiu și antioxidanți.

1. Cartofi dulci copți cu mirodenii și sos de iaurt

Iată trei rețete simple și gustoase pe care le poți încerca acasă, ideale pentru un prânz hrănitor sau o cină reconfortantă.

O rețetă ușor de făcut, dar plină de aromă, perfectă ca garnitură sau chiar fel principal vegetarian.

Ingrediente:

2–3 cartofi dulci mari

2 linguri de ulei de măsline

1 linguriță boia afumată

½ linguriță chimen măcinat

sare și piper după gust

150 g iaurt grecesc

1 cățel de usturoi pisat

zeamă de lămâie și verdeață proaspătă (pătrunjel, coriandru)

Mod de preparare:

Spală bine cartofii dulci, taie-i în felii groase sau bastonașe. Amestecă-i cu ulei, boia, chimen, sare și piper, apoi întinde-i într-o tavă tapetată cu hârtie de copt. Coace-i la 200°C timp de 25–30 de minute, până devin moi la interior și crocanți la exterior. Amestecă iaurtul cu usturoiul, zeama de lămâie și verdeața. Servește-i calzi, cu sosul rece deasupra.

Pont: poți adăuga și o lingură de miere sau sirop de arțar peste cartofi pentru un contrast dulce-sărat delicios.

2. Piure cremos de cartofi dulci cu unt și cimbru

O variantă elegantă a clasicului piure, perfectă pentru a însoți friptura sau legumele la grătar.

Ingrediente:

3 cartofi dulci mari

30 g unt

3 linguri lapte (sau smântână lichidă)

sare, piper și cimbru proaspăt

Mod de preparare:

Curăță cartofii dulci, taie-i cuburi și fierbe-i în apă cu sare timp de 15–20 de minute, până se înmoaie. Scurge-i și pasează-i cu unt și lapte până devin cremoși. Adaugă cimbru și condimentează după gust.

Sugestie de servire:

Servește piureul cu carne la cuptor, pește sau cu o salată caldă de legume. Poți adăuga și puțin parmezan pentru un gust mai intens.

3. Supă-cremă de cartofi dulci cu ghimbir și morcov

O rețetă ideală pentru sezonul rece, catifelată și plină de aromă, perfectă pentru serile reci de toamnă sau iarnă.

Ingrediente:

2 cartofi dulci mari

2 morcovi

1 ceapă

1 bucată mică de ghimbir proaspăt (2–3 cm)

2 linguri ulei de măsline

1 litru supă de legume

sare, piper, curcuma (opțional)

smântână sau lapte de cocos pentru servire

Mod de preparare:

Călește ceapa și ghimbirul în ulei de măsline până devin moi și aromate. Adaugă morcovii și cartofii dulci tăiați cuburi, apoi toarnă supa de legume. Fierbe la foc mic 20–25 de minute, până toate legumele se înmoaie. Pasează cu blenderul până devine o cremă fină, apoi adaugă sare, piper și curcuma. Servește cu o lingură de smântână sau lapte de cocos și crutoane crocante.

Pont: pentru un plus de savoare, presară semințe de dovleac prăjite deasupra înainte de servire.

De ce merită să incluzi cartofii dulci în alimentație

Cartofii dulci nu sunt doar gustoși, ci și extrem de hrănitori. Sunt bogați în betacaroten, un antioxidant care ajută la menținerea sănătății pielii și vederii, și conțin carbohidrați cu eliberare lentă, oferind energie de durată. În plus, datorită conținutului ridicat de fibre, contribuie la o digestie sănătoasă și la menținerea senzației de sațietate.

Cartofii dulci nu sunt doar o alegere gustoasă și versatilă, ci și un adevărat superaliment. Datorită conținutului bogat de vitamine, antioxidanți și fibre, ei oferă multiple beneficii pentru sănătate, fiind o alternativă excelentă la cartofii albi, mai ales în sezonul rece, când organismul are nevoie de energie și nutrienți.

În primul rând, cartofii dulci sunt o sursă excelentă de vitamina A, sub formă de betacaroten – pigmentul care le oferă culoarea portocalie intensă. Vitamina A contribuie la sănătatea pielii, a ochilor și a sistemului imunitar, fiind esențială pentru refacerea țesuturilor și protecția organismului împotriva infecțiilor.

De asemenea, conțin vitamina C și vitamina B6, care ajută la susținerea metabolismului și la menținerea unui nivel optim de energie pe parcursul zilei. Fibrele din cartofii dulci reglează digestia și contribuie la senzația de sațietate, fiind astfel potriviți pentru cei care vor să își mențină greutatea sau să adopte o alimentație echilibrată.

Cartofii dulci au și un indice glicemic mai mic decât cartofii albi, ceea ce înseamnă că eliberează zaharurile lent în sânge, prevenind oscilațiile bruște de energie și senzația de foame rapidă. Din acest motiv, sunt recomandați în dietele pentru diabetici sau pentru persoanele care vor să reducă consumul de carbohidrați rafinați.

Un alt avantaj este conținutul lor de potasiu și magneziu, minerale care contribuie la reglarea tensiunii arteriale, echilibrul electrolitic și sănătatea sistemului nervos. În plus, antioxidanții prezenți în cartofii dulci, precum antocianinele (în varietățile mov), pot ajuta la combaterea inflamației și la protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ.

Cartofii dulci sunt, așadar, un ingredient de bază care îmbină plăcerea gustului cu echilibrul nutrițional. Fie că îi consumi copți, sub formă de piure, în supe sau deserturi, ei aduc culoare, energie și un plus de vitalitate fiecărei mese.

Sursa imagini: Narsil/shutterstock, Itz Chinmoy/shutterstock, New Africa/shutterstock, YARUNIV Studio/shutterstock

Melisa Radu Ultima actualizare: 28 Octombrie 2025 @ 03:10 Mai multe despre Melisa