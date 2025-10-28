Ouăle sunt o sursă excelentă de proteine și nutrienți esențiali, dar câte ouă poți consuma zilnic fără riscuri? Află recomandările nutriționiștilor și 5 moduri savuroase de a le include în alimentația ta.

Ouăle – un aliment complet și versatil

Ouăle sunt printre cele mai hrănitoare și accesibile alimente. Conțin proteine de înaltă calitate, grăsimi sănătoase, vitamine (A, D, B12) și minerale esențiale precum fierul și seleniul. În plus, sunt sățioase și pot fi preparate într-o varietate de moduri, de la micul dejun rapid până la rețete elaborate.

Totuși, o întrebare revine mereu: câte ouă putem consuma zilnic fără să afectăm sănătatea inimii sau nivelul de colesterol?

Câte ouă este recomandat să mănânci pe zi

Potrivit recomandărilor nutriționiștilor, o persoană sănătoasă poate consuma între 1 și 2 ouă pe zi, fără efecte negative asupra colesterolului. Studiile recente au arătat că, în contextul unei alimentații echilibrate, ouăle nu cresc semnificativ colesterolul „rău” (LDL), ba chiar pot crește nivelul celui „bun” (HDL).

Pentru persoanele active, sportivi sau cei care urmează o dietă bogată în proteine, consumul poate ajunge la 10–12 ouă pe săptămână, preferabil alternând între ouă întregi și albușuri.

Important:

Persoanele cu afecțiuni cardiovasculare, diabet sau colesterol ridicat ar trebui să consulte medicul pentru recomandări personalizate.

Calitatea ouălor contează: alege ouă de țară sau provenite din surse locale, marcate cu cifra 0 sau 1 (crescut liber sau ecologic).

Beneficiile consumului de ouă

Contribuie la menținerea masei musculare datorită conținutului ridicat de proteine.

Oferă sațietate, fiind ideale pentru controlul greutății.

Susțin sănătatea creierului datorită colinei, un nutrient important pentru funcțiile cognitive.

Sprijină sistemul imunitar prin aportul de vitamine și minerale.

5 idei delicioase de preparare a ouălor

1. Omletă cu legume de sezon și brânză sărată

Bate două ouă cu o lingură de lapte și adaugă legume tăiate mărunt – ardei, spanac, dovlecel sau ciuperci. Prăjește-le ușor în ulei de măsline, adaugă brânză telemea și lasă-le să se gătească la foc mic. Obții un mic dejun sățios și echilibrat, perfect pentru zilele pline.

2. Ouă poșate pe pâine prăjită și avocado

O variantă modernă și sănătoasă. Fierbe ouăle în apă cu puțin oțet până când albușul se coagulează, dar gălbenușul rămâne moale. Servește-le pe o felie de pâine integrală cu avocado pasat, sare de mare și piper negru. Simplu, elegant și plin de nutrienți.

3. Ouă coapte în sos de roșii (shakshuka)

O rețetă cu origini nord-africane, ideală pentru diminețile reci. Călește ceapă, ardei și roșii în tigaie, adaugă condimente (boia, chimen, coriandru) și sparge ouăle deasupra. Coace-le la cuptor până când albușurile se întăresc. Servește cu lipie sau pâine rustică.

4. Papară tradițională cu brânză și mămăligă

Un preparat românesc care transformă micul dejun într-o masă completă. Amestecă ouă bătute cu lapte, brânză de oaie și bucățele de mămăligă. Prăjește totul în tigaie cu puțin unt până devine ușor rumen și aromat. Ideal pentru un weekend leneș de iarnă.

5. Salată caldă cu ouă fierte moi și legume verzi

Fierbe ouăle timp de 6 minute pentru un gălbenuș moale, apoi servește-le peste o salată călduță din spanac, broccoli, mazăre și cartofi fierți. Adaugă dressing de muștar și lămâie pentru un gust proaspăt și echilibrat.

Descoperă și rețeta de Ouă umplute cu pate

Ouăle sunt un aliment complet, accesibil și incredibil de versatil. Secretul constă în moderație și în alegerea unor preparate variate, care să îmbine gustul cu beneficiile nutriționale. Fie că le servești simple, în combinații tradiționale sau reinterpretate modern, ouăle pot fi baza unui mic dejun echilibrat și savuros în fiecare zi.

NinaxHenry/shutterstock; KucherAV/shutterstock, Yana Perelotova/shutterstock, evgeeenius/shutterstock

Melisa Radu Ultima actualizare: 28 Octombrie 2025 @ 03:10 Mai multe despre Melisa