Pauza sanatoasa cu fructe proaspete la birou!

Ideea mi-a dat-o un prieten care lucreaza la Londra si care are parte de cate o supriza colorata, dulce si sanatoasa in fiecare zi. Un alt prieten mi-a spus ca la el la birou fructele sunt ca la tonomat: vrei un mar, platesti un leu. Tragand linie, mi-am dat seama ca le pot arata oamenilor cu care lucrez ca imi pasa, facand un lucru extrem de mic.

Primele fructe le-am luat de la piata. Am cumparat 5 kg de mere si le-am pus intr-un cos de fructe, la receptie. Initial, colegii mei au crezut ca sunt de plastic si ca au rol decorativ. Prima care a avut curaj sa ia un mar a fost domnisoara de la PR. A luat cu nonsalanta fructul si a exclamat: "Aaa, nu sunt din plastic!", dupa care in urmatoarea ora nu mai aveam mere. In zilele urmatoare, am luat si alte fructe, le-am pus in cosul de la receptie, iar pana seara era gol. Inclusiv partenerii mei s-au bucurat de ele.

Intr-o zi am facut un test si nu am venit cu fructe la birou. Dezamagire. Creasem in mintea angajatilor mei o obisnuinta. Buun, deci le placeau fructele.

Urmatorul pas a fost sa gasesc pe cineva care sa imi aduca fructele la birou. Era clar ca nu puteam sa ma ocup personal de asta, asa ca am preferat ca cineva sa se ocupe exclusiv de aprovizionarea saptamanala cu fructe. Asa am dat de Fruitbreak.ro. O companie care face livrari de fructe proaspete. E ca provider-ul de apa la butoi. Ii spun ce fructe vreau, ce cantitate si mi le aduce la birou. Am salvat astfel timp si bani. Mai mult decat atat, fructele pe care mi le ofera sunt mereu proaspete si variate.

Important este ca oamenii care lucreaza pentru tine sa se simta bine cat timp stau la birou. Intre 3 e-mail-uri si 2 sedinte stiu ca pot sa le ofer o pauza sanatoasa, un moment de relaxare si buna dispozitie.