Mochi: desertul japonez cu textură unică. Ce este, istorie și cum îl prepari acasă

Adu vara un pic mai aproape pe unghiile tale! Tendințele în manichiură pentru vara 2025 

Adu vara un pic mai aproape pe unghiile tale! Tendințele în manichiură pentru vara 2025 

2 Mai 2025
9 Ianuarie 2026
24 Aprilie 2026 publicat în Culinar
IN ACEST ARTICOL:

Mochi nu mai e de mult doar un desert exotic pe care îl vezi într-un vlog din Asia. A ajuns în vitrinele cofetăriilor moderne, în meniurile de fusion și, inevitabil, pe feed-urile pline de culori pastelate. Dar dincolo de aspectul lui simpatic, mochi are o istorie serioasă și o textură care nu seamănă cu nimic din ce știm în bucătăria europeană.

Ce este mochi

Mochi (se pronunță moci) este un desert tradițional japonez făcut din orez glutinos (numit și orez lipicios), care este gătit, zdrobit și transformat într-o pastă elastică. Rezultatul? O textură moale, ușor gumată, care poate părea ciudată la prima încercare, dar devine rapid addictive.

Forma clasică este o bilă mică, uneori umplută cu pastă dulce de fasole roșie (anko), dar variantele moderne includ creme, fructe sau chiar înghețată.

Originea mochi: mai mult decât un desert

Mochi vine din Japonia și are o istorie de peste o mie de ani. Nu era consumat zilnic, ci mai ales în contexte ceremoniale.

Un moment important este Oshogatsu (Anul Nou japonez), când mochi devine simbol al norocului, longevității și prosperității. Există chiar un ritual special, numit Mochitsuki, în care orezul este bătut manual cu ciocane mari de lemn. Este un proces care cere ritm și coordonare.

Tarot Online: Previziuni și etalări zilnice. Călătorie culinară prin Asia, fără pașaport: Parcul Titan găzduiește cea de- a 5-a ediție Asian Food Fest, între 23 și 25 mai Începe ASIA FEST Trei zile de magie, culori și gusturi unice, la Arena Națională Asia Fest ajunge pentru prima dată la Brașov, 1-3 august, trei zile de cultură și gastronomie asiatică în inima orașului

De ce a devenit mochi atât de popular

Popularitatea globală a mochi-ului nu e întâmplătoare. Are câteva atuuri clare:

  • textura diferită de orice desert clasic
  • porții mici, „snackable”
  • versatilitate (de la tradițional la modern)
  • aspect vizual perfect pentru social media

În special varianta de mochi cu înghețată a explodat online, fiind promovată intens pe platforme precum TikTok și Instagram.

În plus, există o curiozitate naturală: oamenii vor să încerce ceva nou, iar textura mochi-ului oferă exact acel „ceva diferit”.

Cum se prepară mochi

Varianta tradițională e destul de laborioasă, dar există metode simplificate pe care le poți încerca acasă.

Ingrediente de bază:

  • făină de orez glutinos
  • zahăr
  • apă
  • amidon (pentru modelare)

Pași simpli:

  1. Amesteci făina de orez cu apă și zahăr până obții o pastă
  2. Gătești compoziția (la abur sau în cuptorul cu microunde)
  3. O lași să se răcească puțin
  4. Modelezi bucăți mici și le umpli după preferință

MAROUL este noul negru! 10 modele de sandale în vogă inspirate de Mocha Mousse, culoarea anului Zalando dezvăluie principalele tendințe care au definit stilul în raportul 2025 Trend Rewind SURREAL COLOR – culoarea care îți dă puterea să fii TU

Procesul e lipicios, la propriu. Dacă nu folosești amidon pe mâini și suprafață, o să te lupți serios cu aluatul.

Tipuri populare de mochi

  • Daifuku: mochi umplut cu anko sau creme moderne
  • Mochi cu înghețată: exterior moale, interior rece și cremos
  • Warabi mochi: o variantă mai gelatinoasă, servită cu sirop și pudră de soia

Fiecare tip schimbă puțin experiența, dar păstrează acel element comun: textura.

Mochi azi: între tradiție și desert viral

Mochi e un exemplu bun de cum un preparat tradițional poate fi reinterpretat fără să-și piardă identitatea. În Japonia rămâne legat de ritualuri și sărbători, dar în restul lumii a devenit un desert „cool”, adaptat gusturilor moderne.

Și, sincer, reacțiile sunt de obicei împărțite: fie îl iubești de la prima mușcătură, fie ai nevoie de câteva încercări ca să te obișnuiești.

Dar odată ce treci de surpriza texturii, începi să înțelegi de ce mochi a rezistat atât de mult timp.

Melisa Radu

Crescând într-un mic oraș de munte, am avut mereu acces la resurse naturale și am învățat de la bunica mea secretele plantelor medicinale și ale rețetelor tradiționale. Această pasiune m-a condus către o carieră în...

Abonează-te pe
ABONARE NEWSLETTER

Bucură-te de cele mai frumoase articole Garbo și pe email!

Setari Cookie-uri