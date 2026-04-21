Rezultatul este plăcut: stratul verde de matcha, laptele cremos și espresso-ul turnat deasupra, cu contrast vizual frumos și gust echilibrat.
Mai jos ai o rețetă sigură, cu pași simpli, plus variante pentru lapte vegetal și ajustări pentru un gust mai blând.
Cafea cu matcha acasă: ce este dirty matcha latte și de ce merită încercată
Dirty matcha latte este, pe scurt, o băutură în care matcha se amestecă cu lapte, iar peste se toarnă espresso. În funcție de ordinea ingredientelor și de temperatura lor, obții un efect stratificat foarte plăcut, dar și o băutură care se bea ușor.
Este potrivită pentru dimineți în care vrei:
- un plus de energie
- o alternativă la cafeaua clasică cu lapte
- un gust diferit, fără să complici rețeta
Ingrediente pentru cafea cu matcha (1 pahar)
- 1 linguriță matcha (aproximativ 2 g)
- 60–80 ml apă fierbinte, dar nu clocotită (ideal 70–80°C)
- 150–200 ml lapte (sau lapte vegetal: ovăz, soia, migdale)
- 1 espresso (30–40 ml) sau 60 ml cafea tare
- 1–2 lingurițe sirop de arțar, miere sau îndulcitor, după gust (opțional)
- cuburi de gheață (dacă o vrei rece)
Cum faci matcha corect, ca să nu aibă cocoloașe
Pune matcha într-un bol mic sau cană. Toarnă apa fierbinte, dar nu clocotită. Amestecă energic cu un tel mic sau cu un mixer de lapte, 15–20 de secunde, până devine fină, fără cocoloașe.
Dacă ai sită mică, cerne matcha înainte. Ajută mult la textură.
Cafea cu matcha: rețetă pas cu pas pentru dirty matcha latte
1) Pregătești espresso-ul
Fă un espresso și lasă-l 1–2 minute să se mai răcorească. Dacă este foarte fierbinte, poate „tăia” vizual stratul și poate face băutura mai amară.
2) Pregătești baza de matcha cu lapte
Într-un pahar, pune:
- cuburi de gheață (dacă o vrei rece)
- laptele
Adaugă matcha amestecată. Dacă vrei mai dulce, adaugă acum siropul sau mierea și amestecă.
3) Torni cafeaua ca să obții stratul frumos
Toarnă espresso-ul încet, peste spatele unei linguri sau pe marginea paharului. Așa se formează stratul de cafea deasupra și băutura arată foarte bine.
Cafea cu matcha caldă: variantă simplă, fără gheață
Dacă o vrei caldă:
- încălzește laptele (nu îl fierbe)
- amestecă matcha cu apă fierbinte
- combină matcha cu laptele, apoi adaugă espresso-ul
Pentru o textură mai cremoasă, spumează laptele cu un spumator sau cu un tel.
Cum ajustezi gustul dacă matcha ți se pare prea intensă
Dacă vrei un gust mai blând:
- folosește 1/2 linguriță matcha în loc de 1 linguriță
- pune mai mult lapte
- adaugă o cantitate mică de îndulcitor
- alege lapte de ovăz, care are gust mai dulce natural și se potrivește foarte bine
Greșeli frecvente la cafea cu matcha și cum le eviți
- apă clocotită peste matcha: gustul devine mai amar; folosește apă fierbinte, dar nu clocotită
- matcha neamestecată bine: rămân cocoloașe; amestecă energic sau cerne pudra
- espresso turnat foarte fierbinte: gustul devine mai aspru; lasă-l puțin să se răcească
- prea mult matcha din prima: începe cu 1/2 linguriță și ajustează
Încă din copilărie, cuvintele au fost lumea mea. Scriam povești, versuri, jurnale intime. Găseam în scris o modalitate de a mă exprima, de a înțelege lumea din jur și pe mine însămi.

