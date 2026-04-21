Cafea cu matcha făcută acasă: rețetă simplă de dirty matcha latte, cremoasă și energizantă

22 Aprilie 2026 publicat în Bauturi si cocktailuri
Cafeaua cu matcha, cunoscută des ca dirty matcha latte, este o băutură pe care o poți face ușor acasă atunci când vrei energia cafelei, dar și gustul ușor vegetal al matcha-ului.

Rezultatul este plăcut: stratul verde de matcha, laptele cremos și espresso-ul turnat deasupra, cu contrast vizual frumos și gust echilibrat.

Mai jos ai o rețetă sigură, cu pași simpli, plus variante pentru lapte vegetal și ajustări pentru un gust mai blând.

Cafea cu matcha acasă: ce este dirty matcha latte și de ce merită încercată

Dirty matcha latte este, pe scurt, o băutură în care matcha se amestecă cu lapte, iar peste se toarnă espresso. În funcție de ordinea ingredientelor și de temperatura lor, obții un efect stratificat foarte plăcut, dar și o băutură care se bea ușor.

Este potrivită pentru dimineți în care vrei:

  • un plus de energie
  • o alternativă la cafeaua clasică cu lapte
  • un gust diferit, fără să complici rețeta

Ingrediente pentru cafea cu matcha (1 pahar)

  • 1 linguriță matcha (aproximativ 2 g)
  • 60–80 ml apă fierbinte, dar nu clocotită (ideal 70–80°C)
  • 150–200 ml lapte (sau lapte vegetal: ovăz, soia, migdale)
  • 1 espresso (30–40 ml) sau 60 ml cafea tare
  • 1–2 lingurițe sirop de arțar, miere sau îndulcitor, după gust (opțional)
  • cuburi de gheață (dacă o vrei rece)

Cum faci matcha corect, ca să nu aibă cocoloașe

Pune matcha într-un bol mic sau cană. Toarnă apa fierbinte, dar nu clocotită. Amestecă energic cu un tel mic sau cu un mixer de lapte, 15–20 de secunde, până devine fină, fără cocoloașe.

Dacă ai sită mică, cerne matcha înainte. Ajută mult la textură.

Dacă ai sită mică, cerne matcha înainte. Ajută mult la textură.

Cafea cu matcha: rețetă pas cu pas pentru dirty matcha latte

1) Pregătești espresso-ul

Fă un espresso și lasă-l 1–2 minute să se mai răcorească. Dacă este foarte fierbinte, poate „tăia” vizual stratul și poate face băutura mai amară.

2) Pregătești baza de matcha cu lapte

Într-un pahar, pune:

  • cuburi de gheață (dacă o vrei rece)
  • laptele

Adaugă matcha amestecată. Dacă vrei mai dulce, adaugă acum siropul sau mierea și amestecă.

3) Torni cafeaua ca să obții stratul frumos

Toarnă espresso-ul încet, peste spatele unei linguri sau pe marginea paharului. Așa se formează stratul de cafea deasupra și băutura arată foarte bine.

Cafea cu matcha caldă: variantă simplă, fără gheață

Dacă o vrei caldă:

Asia Fest ajunge pentru prima dată la Brașov, 1-3 august, trei zile de cultură și gastronomie asiatică în inima orașului Începe ASIA FEST Trei zile de magie, culori și gusturi unice, la Arena Națională Obiceiuri banale care ne afectează creierul fără să ne dăm seama. Specialiștii avertizează asupra riscurilor ascunse
  • încălzește laptele (nu îl fierbe)
  • amestecă matcha cu apă fierbinte
  • combină matcha cu laptele, apoi adaugă espresso-ul

Pentru o textură mai cremoasă, spumează laptele cu un spumator sau cu un tel.

Cum ajustezi gustul dacă matcha ți se pare prea intensă

Dacă vrei un gust mai blând:

  • folosește 1/2 linguriță matcha în loc de 1 linguriță
  • pune mai mult lapte
  • adaugă o cantitate mică de îndulcitor
  • alege lapte de ovăz, care are gust mai dulce natural și se potrivește foarte bine

Greșeli frecvente la cafea cu matcha și cum le eviți

  • apă clocotită peste matcha: gustul devine mai amar; folosește apă fierbinte, dar nu clocotită
  • matcha neamestecată bine: rămân cocoloașe; amestecă energic sau cerne pudra
  • espresso turnat foarte fierbinte: gustul devine mai aspru; lasă-l puțin să se răcească
  • prea mult matcha din prima: începe cu 1/2 linguriță și ajustează
Cafeaua: inamic sau aliat pentru sănătatea ta? Descoperă toate secretele și beneficiile ascunse Biroul tău, cartea de vizită a afacerii: 4 detalii care construiesc o imagine de brand puternică N-aș fi renunțat niciodată la denimul clasic, dar are super concurență (cool!) în primăvara 2026: jeanșii maro!
Alma

Încă din copilărie, cuvintele au fost lumea mea. Scriam povești, versuri, jurnale intime. Găseam în scris o modalitate de a mă exprima, de a înțelege lumea din jur și pe mine însămi. 

