Un smoothie energizant și vitaminizant poate fi o alegere foarte bună pentru dimineți grăbite, pentru o gustare între mese sau pentru zilele în care vrei să revii la un ritm mai echilibrat.
Rețeta de mai jos este gândită să fie gustoasă, ușor de făcut și blândă cu digestia: fructe de sezon sau ușor de găsit, frunze verzi în cantitate moderată, plus o sursă simplă de fibre. Are gust proaspăt, ușor dulce-acrișor, și se bea cu plăcere.
Smoothie vitaminizant de primăvară: de ce combinația spanac + fructe funcționează
Spanacul în cantitate moderată nu „strică” gustul smoothie-ului, mai ales când îl combini cu fructe aromate, precum căpșunile, și cu puțină lămâie. Fructele aduc dulceață naturală și miros plăcut, lămâia ridică aroma, iar o porție mică de semințe adaugă fibre și face băutura mai sățioasă.
Pentru un smoothie reușit, este important să alegi un lichid potrivit și să ajustezi consistența din blender, nu din ochi.
Ingrediente pentru smoothie energizant și vitaminizant (2 porții)
- 250 g căpșuni (proaspete sau congelate)
- 1 banană bine coaptă
- 1 mână de spanac baby (aproximativ 30–40 g)
- zeama de la ½ lămâie
- 250–300 ml apă rece sau apă minerală
- 1 lingură semințe de chia sau semințe de in măcinate
- ½ linguriță ghimbir ras (opțional, pentru un gust mai „treaz”)
- 1 linguriță miere (opțional, doar dacă vrei mai dulce)
Opțional, pentru o variantă mai sățioasă:
- 150 g iaurt (simplu sau grecesc) sau un iaurt vegetal, dacă preferi
Cum faci smoothie de primăvară: rețetă pas cu pas
1) Pregătești ingredientele
Spală spanacul și căpșunile, dacă sunt proaspete. Dacă folosești căpșuni congelate, nu este nevoie să le decongelezi.
Taie banana în bucăți. Stoarce lămâia.
2) Blendare pentru smoothie fin
Pune în blender:
- apa
- spanacul
și mixează 10–15 secunde, ca frunzele să se mărunțească bine.
Adaugă apoi:
- căpșunile
- banana
- lămâia
- semințele
și mixează 30–45 de secunde, până când smoothie-ul devine fin.
Dacă este prea gros, mai adaugă puțină apă. Dacă este prea subțire, mai adaugă câteva căpșuni sau jumătate de banană.
3) Odihnă scurtă pentru chia (opțional, dar util)
Dacă folosești chia, lasă smoothie-ul 3–5 minute să stea. Se îngroașă ușor și devine mai sățios.
Smoothie energizant: cum îl faci mai sățios, fără să îl încarci
Dacă vrei un smoothie care ține de foame mai mult:
- adaugă iaurt (sau iaurt vegetal)
- păstrează chia sau semințe de in
- folosește o banană mai mare sau adaugă 2 linguri de fulgi de ovăz
Aceste completări îl fac mai consistent, dar îl păstrează plăcut la gust.
Smoothie vitaminizant: cum reduci zahărul fără să pierzi gustul
Dacă vrei o variantă mai ușoară:
- nu adăuga miere
- folosește mai multe căpșuni și o banană mai mică
- pune mai multă lămâie pentru aromă
În felul acesta, smoothie-ul rămâne proaspăt și aromat, fără dulceață excesivă.
Greșeli frecvente la smoothie și cum le eviți
- prea multe frunze verzi: gustul devine prea „verde”; păstrează o mână mică de spanac
- prea puțin lichid: smoothie-ul iese greu de blendat; adaugă apă treptat
- fructe necoapte: gustul poate fi fad; banana bine coaptă ajută mult
- prea mult ghimbir: poate fi iute; începe cu puțin și ajustează
