Smoothie energizant de primăvară: rețetă vitaminizantă, gata în 5 minute

15 Aprilie 2026 publicat în Bauturi si cocktailuri
Primăvara, corpul cere adesea ceva mai proaspăt: gust ușor, miros de fructe, o băutură care te pune pe picioare fără să fie grea.

Un smoothie energizant și vitaminizant poate fi o alegere foarte bună pentru dimineți grăbite, pentru o gustare între mese sau pentru zilele în care vrei să revii la un ritm mai echilibrat.

Rețeta de mai jos este gândită să fie gustoasă, ușor de făcut și blândă cu digestia: fructe de sezon sau ușor de găsit, frunze verzi în cantitate moderată, plus o sursă simplă de fibre. Are gust proaspăt, ușor dulce-acrișor, și se bea cu plăcere.

Smoothie vitaminizant de primăvară: de ce combinația spanac + fructe funcționează

Spanacul în cantitate moderată nu „strică” gustul smoothie-ului, mai ales când îl combini cu fructe aromate, precum căpșunile, și cu puțină lămâie. Fructele aduc dulceață naturală și miros plăcut, lămâia ridică aroma, iar o porție mică de semințe adaugă fibre și face băutura mai sățioasă.

Tarot Online: Previziuni și etalări zilnice. Rucola: Beneficii, Proprietăți și Cum să o Folosești în Salate Delicioase Tot ce trebuie să știi despre RODIE, fructul-minune cu multiple beneficii pentru sănătate în sezonul rece și 3 idei de rețete Beneficiile consumului de Ashwagandha, rădăcina energiei și planta sacră a echilibrului cu o istorie de peste 3.000 de ani

Pentru un smoothie reușit, este important să alegi un lichid potrivit și să ajustezi consistența din blender, nu din ochi.

Ingrediente pentru smoothie energizant și vitaminizant (2 porții)

  • 250 g căpșuni (proaspete sau congelate)
  • 1 banană bine coaptă
  • 1 mână de spanac baby (aproximativ 30–40 g)
  • zeama de la ½ lămâie
  • 250–300 ml apă rece sau apă minerală
  • 1 lingură semințe de chia sau semințe de in măcinate
  • ½ linguriță ghimbir ras (opțional, pentru un gust mai „treaz”)
  • 1 linguriță miere (opțional, doar dacă vrei mai dulce)

Opțional, pentru o variantă mai sățioasă:

  • 150 g iaurt (simplu sau grecesc) sau un iaurt vegetal, dacă preferi

Cum faci smoothie de primăvară: rețetă pas cu pas

1) Pregătești ingredientele

Spală spanacul și căpșunile, dacă sunt proaspete. Dacă folosești căpșuni congelate, nu este nevoie să le decongelezi.

Micul dejun: Ritual sacru sau primul compromis al Zilei? Află ce ți se Potrivește Tratamente naturiste energizante: tincturi, plante și remedii naturale care alungă oboseala și susțin vitalitatea Ce să mănânci pentru energie: alimentele care îți redau vitalitatea și buna dispoziție

Taie banana în bucăți. Stoarce lămâia.

2) Blendare pentru smoothie fin

Pune în blender:

  • apa
  • spanacul
    și mixează 10–15 secunde, ca frunzele să se mărunțească bine.

Adaugă apoi:

  • căpșunile
  • banana
  • lămâia
  • semințele
    și mixează 30–45 de secunde, până când smoothie-ul devine fin.

Dacă este prea gros, mai adaugă puțină apă. Dacă este prea subțire, mai adaugă câteva căpșuni sau jumătate de banană.

Foto: Shutterstock.com

3) Odihnă scurtă pentru chia (opțional, dar util)

Dacă folosești chia, lasă smoothie-ul 3–5 minute să stea. Se îngroașă ușor și devine mai sățios.

Smoothie energizant: cum îl faci mai sățios, fără să îl încarci

Dacă vrei un smoothie care ține de foame mai mult:

Țelina apio: beneficii, proprietăți și utilizări ale acestei legume versațile Transformă-ți diminețile în super-puterea zilei. 7 pași simpli pentru energie și productivitate instant Ce să mănânci când ești obosit: alimente care îți conferă energie în mod natural și susținut
  • adaugă iaurt (sau iaurt vegetal)
  • păstrează chia sau semințe de in
  • folosește o banană mai mare sau adaugă 2 linguri de fulgi de ovăz

Aceste completări îl fac mai consistent, dar îl păstrează plăcut la gust.

Smoothie vitaminizant: cum reduci zahărul fără să pierzi gustul

Dacă vrei o variantă mai ușoară:

  • nu adăuga miere
  • folosește mai multe căpșuni și o banană mai mică
  • pune mai multă lămâie pentru aromă

În felul acesta, smoothie-ul rămâne proaspăt și aromat, fără dulceață excesivă.

Greșeli frecvente la smoothie și cum le eviți

  • prea multe frunze verzi: gustul devine prea „verde”; păstrează o mână mică de spanac
  • prea puțin lichid: smoothie-ul iese greu de blendat; adaugă apă treptat
  • fructe necoapte: gustul poate fi fad; banana bine coaptă ajută mult
  • prea mult ghimbir: poate fi iute; începe cu puțin și ajustează

Foto main: Shutterstock.com

Fructul de Guava: Beneficii pentru sănătatea sistemului imunitar și digestie Fructul dragonului (pitaya) - beneficii, proprietăți și cum să îl consumi Smoothie-urile energizante, aliatul simplu împotriva oboselii de iarnă
Articole populare

50+ cele mai frumoase mesaje de încurajare pentru momentele grele din viață

7 August 2024 - 9am.ro

Ce planuri are PKO Bank în România: cea mai mare bancă din Polonia are active cât 66% din tot sistemul bancar autohton

16 Ianuarie 2025 - futurebanking.ro

Sumă record cheltuită de utilizatorii OnlyFans în 2024. Câți bani au ajuns la proprietarul platformei

25 August 2025 - wall-street.ro

Test Drive Renault Clio 6 E-Tech: sustenabil și economic, dar și două neajunsuri

11 Februarie 2026 - green.start-up.ro

ANALIZĂ VIDEO Primele produse tehnologice sunt mai mereu proaste

6 Aprilie 2026 - start-up.ro

Paște 2026: cât costă un cozonac plin cu de toate, în București

8 Aprilie 2026 - retail.ro

Pe 16 aprilie 2007, Liviu Librescu, profesor român la Virginia Tech, a salvat 22 de studenți blocând atacatorul cu propriul corp

14 Aprilie 2026 - kudika.ro

Cum se face iaurt în casă – ghid complet pentru un iaurt cremos și gustos

3 Octombrie 2025

Ai un minut? Uite câteva trucuri rapide care-ţi uşurează viaţa

10 Iunie 2025

Plante care hrănesc colagenul și susțin regenerarea pielii și a țesuturilor

16 Februarie 2026

Papaya: beneficii, proprietăți și cum se mănâncă acest fruct exotic

2 Mai 2025

Coșuri cadou cu băuturi de lux, surprizele ideale de Sărbători! Moș Crăciun se inspiră de la FineStore

27 Noiembrie 2024

Recomandat pentru tine

Bianca Drăgușanu, în mijlocul unui scandal uriaș: ce au descoperit polițiștii

Reședința de 68 milioane dolari a lui Jennifer Lopez și Ben Affleck, scoasă la vânzare: Vezi imagini exclusive

Nicki Minaj și-a anulat concertul la SAGA 2024: Află cum îți poți recupera banii

Anularea concertului Nicki Minaj la SAGA Festival stârnește val de ironii pe internet

Articole recomandate

Bauturi si cocktailuri

Socata, rețetă rapidă, delicioasă și răcoritoare

13 Mai 2024
Bauturi si cocktailuri

Cocktailuri pentru Revelion: o selecție elegantă pentru a întâmpina noul an cu stil

14 Decembrie 2023
Bauturi si cocktailuri

Cafeaua de Specialitate: O călătorie în lumea gusturilor rafinate

23 Octombrie 2023
Bauturi si cocktailuri

Top 5 cele mai apreciate cocktailuri cu lichior

12 Ianuarie 2023

